У луцькому дитсадку вихователька заклеювала дітям роти скотчем. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Вихователька робила це показово – перед усією групою, при цьому сама говорила малюкам, що це “секретик”. Таку ситуацію батьки виявили випадково, адже діти почали приходити з садка з синцями й подряпинами.



В адмінстрації закладу факт підтвердили.



"Ніколи подібних ситуацій не траплялося. Людина має практично 30 років педагогічного стажу. Працює в цьому закладі дуже давно. Моя позиція як керівника, то однозначно має бути все в інтересах дитини", - розповіла завідувачка закладу дошкільної освіти №37.



Шоковані діями педагогині і в управлінні освіти Луцької міської ради. Там вже встигли поспілкуватись із вихователькою і вона їм пояснила свою поведінку.



"Був скотч, тому що вони займались маркеруванням, бо дітки обривають ті всі картинки, які скотчем канцелярським приклеєні. Скотч був вузенький. Він дуже шумів, кричав (хлопчик, - ред.) і вона ( вихователька, - ред.), тримаючи скотч у руках, сказала: "Зараз заклею ротика", ніби залякуючи його. Так пояснює вихователь."- говорить начальниця міського управління освіти Зіновія Лещенко.



В рамках службового службового розслідування з дітьми працює психолог. Горе-вихователька ж нині відстронена від роботи. А в управлінні освіти прийняли рішення звільнити її з посади. Але, кажуть, що скоріш за все жінку переведуть працювати у іншу групу або інший садочок.



Деталі – у відео:







Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одній із груп луцького дитсадка №37 вихователька заклеювала чотирирічним дітям роти скотчем.Про це йдеться у сюжеті Конкурента. Вихователька робила це показово – перед усією групою, при цьому сама говорила малюкам, що це “секретик”. Таку ситуацію батьки виявили випадково, адже діти почали приходити з садка з синцями й подряпинами.В адмінстрації закладу факт підтвердили."Ніколи подібних ситуацій не траплялося. Людина має практично 30 років педагогічного стажу. Працює в цьому закладі дуже давно. Моя позиція як керівника, то однозначно має бути все в інтересах дитини", - розповіла завідувачка закладу дошкільної освіти №37.Шоковані діями педагогині і в управлінні освіти Луцької міської ради. Там вже встигли поспілкуватись із вихователькою і вона їм пояснила свою поведінку."Був скотч, тому що вони займались маркеруванням, бо дітки обривають ті всі картинки, які скотчем канцелярським приклеєні. Скотч був вузенький. Він дуже шумів, кричав (хлопчик, - ред.) і вона ( вихователька, - ред.), тримаючи скотч у руках, сказала: "Зараз заклею ротика", ніби залякуючи його. Так пояснює вихователь."- говорить начальниця міського управління освітиВ рамках службового службового розслідування з дітьми працює психолог. Горе-вихователька ж нині відстронена від роботи. А в управлінні освіти прийняли рішення звільнити її з посади. Але, кажуть, що скоріш за все жінку переведуть працювати у іншу групу або інший садочок.Деталі – у відео:

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