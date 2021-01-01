У луцькому дитсадку вихователька заклеювала дітям роти скотчем. ВІДЕО
Сьогодні, 17:21
В одній із груп луцького дитсадка №37 вихователька заклеювала чотирирічним дітям роти скотчем.
Про це йдеться у сюжеті Конкурента.
Вихователька робила це показово – перед усією групою, при цьому сама говорила малюкам, що це “секретик”. Таку ситуацію батьки виявили випадково, адже діти почали приходити з садка з синцями й подряпинами.
В адмінстрації закладу факт підтвердили.
"Ніколи подібних ситуацій не траплялося. Людина має практично 30 років педагогічного стажу. Працює в цьому закладі дуже давно. Моя позиція як керівника, то однозначно має бути все в інтересах дитини", - розповіла завідувачка закладу дошкільної освіти №37.
Шоковані діями педагогині і в управлінні освіти Луцької міської ради. Там вже встигли поспілкуватись із вихователькою і вона їм пояснила свою поведінку.
"Був скотч, тому що вони займались маркеруванням, бо дітки обривають ті всі картинки, які скотчем канцелярським приклеєні. Скотч був вузенький. Він дуже шумів, кричав (хлопчик, - ред.) і вона ( вихователька, - ред.), тримаючи скотч у руках, сказала: "Зараз заклею ротика", ніби залякуючи його. Так пояснює вихователь."- говорить начальниця міського управління освіти Зіновія Лещенко.
В рамках службового службового розслідування з дітьми працює психолог. Горе-вихователька ж нині відстронена від роботи. А в управлінні освіти прийняли рішення звільнити її з посади. Але, кажуть, що скоріш за все жінку переведуть працювати у іншу групу або інший садочок.
Деталі – у відео:
Головне фото – ілюстративне.
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Про це йдеться у сюжеті Конкурента.
Вихователька робила це показово – перед усією групою, при цьому сама говорила малюкам, що це “секретик”. Таку ситуацію батьки виявили випадково, адже діти почали приходити з садка з синцями й подряпинами.
В адмінстрації закладу факт підтвердили.
"Ніколи подібних ситуацій не траплялося. Людина має практично 30 років педагогічного стажу. Працює в цьому закладі дуже давно. Моя позиція як керівника, то однозначно має бути все в інтересах дитини", - розповіла завідувачка закладу дошкільної освіти №37.
Шоковані діями педагогині і в управлінні освіти Луцької міської ради. Там вже встигли поспілкуватись із вихователькою і вона їм пояснила свою поведінку.
"Був скотч, тому що вони займались маркеруванням, бо дітки обривають ті всі картинки, які скотчем канцелярським приклеєні. Скотч був вузенький. Він дуже шумів, кричав (хлопчик, - ред.) і вона ( вихователька, - ред.), тримаючи скотч у руках, сказала: "Зараз заклею ротика", ніби залякуючи його. Так пояснює вихователь."- говорить начальниця міського управління освіти Зіновія Лещенко.
В рамках службового службового розслідування з дітьми працює психолог. Горе-вихователька ж нині відстронена від роботи. А в управлінні освіти прийняли рішення звільнити її з посади. Але, кажуть, що скоріш за все жінку переведуть працювати у іншу групу або інший садочок.
Деталі – у відео:
Головне фото – ілюстративне.
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Коментарі 2
Батьки наплодили дітей. а вихованням не зай маються. Думають що садок та школа повинні виховувати їх неотесаних нащадків....Якщо дитина некотрольована та істерична, це є вина дітей, нехай виховують, або садять дітей на спеціальні препарати., якщо хочуть жити у нормальному суспільстві.
дідо правду каже
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