Колишній капітан «Волині» провів перше тренування у польській «Легії»
Сьогодні, 02:16
Оборонець київського "Динамо", який свого часу захищав кольори луцької "Волині" Артем Шабанов провів перше тренування у польській "Легії".
Про це повідомляє Sport.ua.
Центральний захисник київського «Динамо» Артем Шабанов підписав контракт з клубом «Легія» Варшава.
Футболіст буде виступати в Польщі в оренді до 30 червня 2021 року.
У «Легії» Шабанов, як і в луцькій "Волині", гратиме під номером 13.
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Про це повідомляє Sport.ua.
Центральний захисник київського «Динамо» Артем Шабанов підписав контракт з клубом «Легія» Варшава.
Футболіст буде виступати в Польщі в оренді до 30 червня 2021 року.
У «Легії» Шабанов, як і в луцькій "Волині", гратиме під номером 13.
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