Колишній капітан «Волині» провів перше тренування у польській «Легії»

Артем Шабанов провів перше тренування у польській "Легії".



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Центральний захисник київського «Динамо» Артем Шабанов підписав контракт з клубом «Легія» Варшава.



Футболіст буде виступати в Польщі в оренді до 30 червня 2021 року.



У «Легії» Шабанов, як і в луцькій "Волині", гратиме під номером 13.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Оборонець київського "Динамо", який свого часу захищав кольори луцької "Волині"провів перше тренування у польській "Легії".Про це повідомляє Sport.ua. Центральний захисник київського «Динамо» Артем Шабанов підписав контракт з клубом «Легія» Варшава.Футболіст буде виступати в Польщі в оренді до 30 червня 2021 року.У «Легії» Шабанов, як і в луцькій "Волині", гратиме під номером 13.

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