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Колишній капітан «Волині» провів перше тренування у польській «Легії»

Колишній капітан «Волині» провів перше тренування у польській «Легії»
Оборонець київського "Динамо", який свого часу захищав кольори луцької "Волині" Артем Шабанов провів перше тренування у польській "Легії".

Про це повідомляє Sport.ua.

Центральний захисник київського «Динамо» Артем Шабанов підписав контракт з клубом «Легія» Варшава.

Футболіст буде виступати в Польщі в оренді до 30 червня 2021 року.

У «Легії» Шабанов, як і в луцькій "Волині", гратиме під номером 13.

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Теги: Волинь, спорт, футбол, Артем Шабанов
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