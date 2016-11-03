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У Луцьку в перинатальному центрі прооперували дівчинку, яка народилася недоношеною та з вадою серця

У Луцьку в перинатальному центрі прооперували дівчинку, яка народилася недоношеною та з вадою серця
У середу, 17 лютого, в обласному перинатальному центрі прооперували дівчинку, яка народилася недоношеною та з вадою серця.

Оперував дитину професор, доктор медичних наук, кардіохірург київського Центру дитячої кардіології та кардіохірургії Олександр Романюк, асистували хірурги Волинського обласного територіального медичного об’єднання захисту материнства і дитинства, - пишуть Волинські новини.

«Ця дитина народилася недоношеною, з вагою 960 грамів. Тож спочатку потрібно було стабілізувати її стан, – розповідає генеральна директорка медичної установи Ірина Горавська. – Етап виходжування був тривалим. Але як тільки оперувати малечу стало можливо, ми за це взялися. Додам, що ця операція стала можливою саме завдяки потужності перинатального центру: це і забезпечення допомоги з виходжування, і забезпечення персоналом для проведення операції».
У Луцьку в перинатальному центрі прооперували дівчинку, яка народилася недоношеною та з вадою серця
У Луцьку в перинатальному центрі прооперували дівчинку, яка народилася недоношеною та з вадою серця
У Луцьку в перинатальному центрі прооперували дівчинку, яка народилася недоношеною та з вадою серця


«Зараз дівчинка має вагу 1 кілограм 600 грамів, – додає медичний директор з педіатрії та неонатології Микола Гнатів. – Олександр Миколайович провів оперативне втручання із закриття вади. Для кардіохірургів така операція, звісно, не є унікальною, але для нас це – неоціненний досвід, а для малечі – шанс на здорове життя».
У Луцьку в перинатальному центрі прооперували дівчинку, яка народилася недоношеною та з вадою серця

З його слів, у дитячій обласній лікарні у співпраці з професором Олександром Романюком було проведено понад два десятки операцій з приводу вади серця, але таку крихітку оперували вперше.

«Нині є чимало медикаментозних методів закриття вади, але трапляються такі випадки, коли це зробити не вдається й доводиться оперувати, – пояснює Микола Миколайович. – Для цієї дитини операція була життєво важливою, без неї в малечі не було б жодних шансів».

Два медикаментозні курси лікування не дали результату, артеріальна протока залишалася широкою – до сантиметра. А зважаючи на те, якою маленькою народилася дівчинка, це дуже багато, пояснюють лікарі. Тому й було ухвалено рішення про оперативне закриття вади.

«Операція минула добре, без ускладнень. На жаль, у дітей, які народилися дочасно і з вагою біля кілограма, результат визначає не тільки хірургія. Головне зараз, що ця дитина перенесла операцію. Ми зробили усе, що мали зробити. Вада була така, що без операції малеча не мала шансів на життя. Добре, що ми вчасно приїхали та прооперували її. Тепер дуже важливе завдання для спеціалістів перинатального центру – виходити цю дитину», - розповів Олександр Романюк.

Професор також додав, що з Луцьком має багаторічний досвід співпраці, результати якої неабияк тішать. Відтак побажав усім здоров’я та поспішив у відділення кардіології – там на його консультацію чекають інші маленькі пацієнти.
У Луцьку в перинатальному центрі прооперували дівчинку, яка народилася недоношеною та з вадою серця
У Луцьку в перинатальному центрі прооперували дівчинку, яка народилася недоношеною та з вадою серця
У Луцьку в перинатальному центрі прооперували дівчинку, яка народилася недоношеною та з вадою серця
У Луцьку в перинатальному центрі прооперували дівчинку, яка народилася недоношеною та з вадою серця

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Теги: операція, вада серця, Луцьк, дитина, перинатальний
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