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З 22 лютого в Україні почне діяти поділ на карантинні зони: як працюватимуть школи та садочки

З 22 лютого в Україні почне діяти поділ на карантинні зони: як працюватимуть школи та садочки
Уряд ухвалив зміни, які стосуються рівнів епідемічної небезпеки.

Про це написав у своєму Telegram-каналі міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, йдеться на сайті "Освіторія".

«Із 22 лютого на всій території України встановлюється «жовтий» рівень, відповідно до якого забороняється відвідування закладів освіти здобувачами освіти в разі, коли на самоізоляції через контакт із пацієнтом з підтвердженим діагнозом COVID-19 перебуває понад 50 % здобувачів освіти та персоналу закладу освіти. Також заборонено проведення масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі здобувачів освіти з більш ніж однієї групи/класу та за присутності глядачів (відвідувачів)», — наголосив міністр.

Він уточнив, що «червоний» рівень епідемічної небезпеки визначається рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за ініціативи міністра охорони здоров’я.

«У разі встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки продовжуватимуть роботу дитсадки та спеціальні заклади освіти, учні 1–4-х класів навчатимуться у звичному режимі. Для всіх інших здобувачів освіти запроваджуватиметься дистанційне навчання. Моя позиція щодо очного навчання учнів початкової школи залишається незмінною. І я дякую колегам, які врахували та підтримали пропозиції не лише МОН, а й батьків та освітян», — зазначив Сергій Шкарлет.


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Теги: нові правила, освіта, карантинний поділ
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