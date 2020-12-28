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У Луцьку поліцейські безкоштовно їздитимуть у громадському транспорті

У Луцьку поліцейські безкоштовно їздитимуть у громадському транспорті
У Луцьку працівники поліції у службових цілях безоплатно користуватимуться послугами громадського транспорту.

Відповідне рішення ухвалили у середу, 17 лютого, під час засідання виконавчого комітету, повідомляє ІА "Конкурент".

Так, начальник управління транспорту та зв'язку Володимир Степанов нагадав, що в минулому році такий дозвіл надали для проїзду у тролейбусах. Тепер ж правоохоронці попросили дозволити безкоштовний проїзд і в маршрутних автобусах. Всього йдеться про 27 працівників поліції.

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Теги: поліцейські, громадський транспорт, Луцьк
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