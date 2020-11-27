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Вже п'ятеро батьків заявили про побиття їхніх дітей лікаркою-стоматологом у Рівному

Вже п'ятеро батьків заявили про побиття їхніх дітей лікаркою-стоматологом у Рівному
У поліції розслідують вже п’ять кримінальних проваджень щодо рівненської стоматологині.

Про це інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.

Повідомляють, зокрема, що поліцейські відкрили одне кримінальне провадження за частиною 2 статті 140 та чотири — за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України.

Так, окрім двох заяв, про які повідомляли раніше, до правоохоронців звернулося іще троє батьків.

12 лютого до поліції надійшла письмова заява 28-річного рівнянина, що під час візиту до стоматолога у серпні торік лікарка спричинила його на той час трирічній доньці тілесні ушкодження та психологічну травму.

Аналогічне звернення надійшло 15 лютого й від іншого 28-річного жителя Рівного. Чоловік зазначив, що його син отримав тілесні ушкодження під час прийому стоматологинею у червні минулого року.

Крім того, вчора, 16 лютого, із письмовою заявою звернулась 28-річна жителька Рівненського району. Вона повідомила, що пів року тому дитячий стоматолог у приватній клініці на вулиці Пушкіна нанесла тілесні ушкодження її 6-річній доньці.

Двоє заявників звернулись одразу до правоохоронців, оскільки на відео, оприлюднене в соцмережах, вони упізнали своїх дітей.

Відомості за трьома вказаними фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).

Наразі відомо, що 29-річна дитяча стоматологиня лікарську діяльність не провадить.

Під час першопочаткового спілкування із лікаркою остання своєї вини не визнавала та запевняла, що тілесні ушкодження нікому не наносила. Втім, наразі на будь-який зв'язок жінка не виходить, а адвокат, який повідомив, що представляє її інтереси, показів від імені клієнтки поки не дає.

Досудові розслідування тривають. Всі обставини скоєних кримінальних правопорушень встановлюються.

Нагадаємо, у мережі оприлюднили відео, на яких стоматологиня рівненської приватної стоматологічної клініки Only kids Інна Кравчук жорстоко поводиться із дітьми під час прийому.

На одному з відео лікарка шарпає дитину, на іншому – б’є головою об стоматологічне крісло. Батьків дітей при цьому в кабінеті не було, бо лікарка запевняла їх, що в їхній присутності немає потреби.


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Теги: стоматолог, Інна Кравчук, побиття, лікар
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Коментарі 1
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хочуть бабла на своїх дітях заробити
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