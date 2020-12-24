«Ангели пам’яті»: у селі під Луцьком вшанували Героїв Небесної Сотні. ВІДЕО





Про це йдеться у



Таку акцію школярі та небайдужі жителі проводять вдруге, каже завідувачка бібліотеки філії села Княгининок Оксана Глушко. Долучитися до процесу може кожен – достатньо створити паперову фігуру та прийти вшанувати пам'ять Героїв.



Зі слів ініціаторки заходу, школярі вшанування сприймають із болем, адже розуміють важливість збереження історії та героїчних подій.



"Здається, звичайний папірець, що тут такого незвичайного, але я тішуся з того, що така акція була започаткована і ми її підхопили", – говорить бібліотекарка.



Десятикласниця Анна Горкавчук вдруге бере участь у тихій акції "Ангели пам’яті". Ті події, розповідає дівчина, пам’ятає, адже разом із сім'єю стежила за тодішніми новинами. Школярка Мирослава Клюйко каже: хочеться, аби до таких акцій долучалося більше людей.



Акція "Ангели пам’яті" триватиме в Княгининку до 20 лютого.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Княгининок Луцького району вшанували Героїв Небесної Сотні під час тихої акції "Ангели пам’яті". Учні місцевого ліцею в бібліотеці вирізали паперових ангелів та прикрасили ними територію біля Центру культури.Про це йдеться у сюжеті "Суспільного" Таку акцію школярі та небайдужі жителі проводять вдруге, каже завідувачка бібліотеки філії села КнягининокДолучитися до процесу може кожен – достатньо створити паперову фігуру та прийти вшанувати пам'ять Героїв.Зі слів ініціаторки заходу, школярі вшанування сприймають із болем, адже розуміють важливість збереження історії та героїчних подій."Здається, звичайний папірець, що тут такого незвичайного, але я тішуся з того, що така акція була започаткована і ми її підхопили", – говорить бібліотекарка.Десятикласницявдруге бере участь у тихій акції "Ангели пам’яті". Ті події, розповідає дівчина, пам’ятає, адже разом із сім'єю стежила за тодішніми новинами. Школяркакаже: хочеться, аби до таких акцій долучалося більше людей.Акція "Ангели пам’яті" триватиме в Княгининку до 20 лютого.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію