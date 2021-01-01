Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 18 лютого
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 18 лютого, очікується хмарна погода. Вночі сніг, вдень без істотних. Ожеледиця.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13º морозу, вдень 4-9º морозу.
За даними sinoptik, У Луцьку завтра, 18 лютого, також очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними. Без опадів. Температура повітря: вночі 6-8º морозу, вдень 8-10º морозу.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13º морозу, вдень 4-9º морозу.
За даними sinoptik, У Луцьку завтра, 18 лютого, також очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними. Без опадів. Температура повітря: вночі 6-8º морозу, вдень 8-10º морозу.
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