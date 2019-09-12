У Луцькому районі батько вистрелив з рушниці у сина. ВІДЕО
Сьогодні, 19:50
У Луцькому районі під час сімейного конфлікту батько вистрелив з рушниці сину в ногу.
Про це йдеться на офіційній сторінці "Поліцейські офіцери громади у Волинській області" у фейсбуці.
Нагадаємо, інцидент трапився вчора, 16 лютого, ввечері в селі Новокотів Підгайцівської громади. Двоє чоловіків розпивали алкогольні напої, під час чого в помешкання прийшов батько одного з чоловіків та між ними виник конфлікт, в ході чого останній взяв рушницю та вистрелив сину в ногу.
На місце події терміново прибув поліцейський офіцер Підгайцівської громади старший лейтенант поліції Микола Толстіхін спільно з працівниками СРПП Луцького відділення №3 Луцького районного управління ГУНП у Волинській області.
Поліцейські надали першу домедичну допомогу чоловіку та передали медикам, після чого офіцер громади супроводив карету швидкої медичної допомоги до лікувального закладу.
На місце поді викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області для проведення слідчих дій.
Нині встановлюються всі обставини події та мотиви, які змусили чоловіка стріляти. Він затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на офіційній сторінці "Поліцейські офіцери громади у Волинській області" у фейсбуці.
Нагадаємо, інцидент трапився вчора, 16 лютого, ввечері в селі Новокотів Підгайцівської громади. Двоє чоловіків розпивали алкогольні напої, під час чого в помешкання прийшов батько одного з чоловіків та між ними виник конфлікт, в ході чого останній взяв рушницю та вистрелив сину в ногу.
На місце події терміново прибув поліцейський офіцер Підгайцівської громади старший лейтенант поліції Микола Толстіхін спільно з працівниками СРПП Луцького відділення №3 Луцького районного управління ГУНП у Волинській області.
Поліцейські надали першу домедичну допомогу чоловіку та передали медикам, після чого офіцер громади супроводив карету швидкої медичної допомоги до лікувального закладу.
На місце поді викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області для проведення слідчих дій.
Нині встановлюються всі обставини події та мотиви, які змусили чоловіка стріляти. Він затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 18 лютого
Сьогодні, 20:00
У Луцькому районі батько вистрелив з рушниці у сина. ВІДЕО
Сьогодні, 19:50
Волинянку ошукали майже на 77 тисяч гривень
Сьогодні, 19:44
Де на Волині будуть відключати світло 18 лютого
Сьогодні, 19:00