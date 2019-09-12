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У Луцькому районі батько вистрелив з рушниці у сина. ВІДЕО

У Луцькому районі батько вистрелив з рушниці у сина. ВІДЕО
У Луцькому районі під час сімейного конфлікту батько вистрелив з рушниці сину в ногу.

Про це йдеться на офіційній сторінці "Поліцейські офіцери громади у Волинській області" у фейсбуці.

Нагадаємо, інцидент трапився вчора, 16 лютого, ввечері в селі Новокотів Підгайцівської громади. Двоє чоловіків розпивали алкогольні напої, під час чого в помешкання прийшов батько одного з чоловіків та між ними виник конфлікт, в ході чого останній взяв рушницю та вистрелив сину в ногу.

На місце події терміново прибув поліцейський офіцер Підгайцівської громади старший лейтенант поліції Микола Толстіхін спільно з працівниками СРПП Луцького відділення №3 Луцького районного управління ГУНП у Волинській області.

Поліцейські надали першу домедичну допомогу чоловіку та передали медикам, після чого офіцер громади супроводив карету швидкої медичної допомоги до лікувального закладу.

На місце поді викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області для проведення слідчих дій.

Нині встановлюються всі обставини події та мотиви, які змусили чоловіка стріляти. Він затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України.


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Теги: Луцький район, стрілянина, подробиці
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