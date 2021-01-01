Луцька англо-німецька школа «Lingua House» святкує 3-річчя і анонсує нові напрямки. ФОТО*

Професійні викладачі, дружня атмосфера та затишний інтер’єр – так можна описати луцьку англо-німецьку школу «Lingua House», яка святкує 3 роки від дня створення.Наразі у закладі навчається більше 20 груп за інтенсивним практичним курсом розмовної мови, без урахування індивідуальних занять, підготовки до ЗНО та спецкурсів.У школі працює 10 прогресивних викладачів з освітою та чималим досвідом роботи, професіоналів своєї справи, які використовують найсучасніші методи викладання, аби надихнути кожного студента до вивчення мови. Заняття проходять динамічно з використанням пісень, фільмів, ігор та інших цікавих завдань. Для наймолодших учнів проводять різноманітні майстер-класи мовою, яку вони вивчають. До прикладу, виготовлення та декорування печива тощо.Коли заходимо у приміщення школи, захоплюємося креативним простором, який спонукає до продуктивної роботи. На рецепції радо пропонують чай чи каву, як і усім своїм студентам. Навчальний процес, переконують, має бути максимально невимушеним та приємним.Нас радісно зустрічає засновниця англо-німецької школи «Lingua House», яка також є викладачем німецької мови. Три роки тому вона прийняла рішення реалізувати весь свій викладацький потенціал і створити осередок у Луцьку, де можна було б передавати свої знання тим, хто їх потребує.«Все починалося з великих амбіцій і без чіткого розуміння як розвивати власну справу. Все це лише поступово приходить з досвідом», – каже Мар’яна Салівончик.Пані Мар’яна зазначає, що це була, можна сказати, спонтанна ідея. Коли школа розпочинала свою роботу, було лише два викладачі. З часом школа розвивалася, до колективу приєднувалися нові люди. Нині керівниця закладу неабияк пишається своїм колективом.«Мої колеги є моєю найбільшою підтримкою та опорою. Бо одній можна вигадувати десятки ідей, стратегій, планів, але не маючи поруч однодумців – вони будуть приречені на фіаско. Так, кожен з нас займає свою нішу, має чітку роль та відчуває за неї відповідальність і лише злагоджена співпраця усіх може дати позитивний результат. Це дуже важливо, і минулий рік став цьому підтвердженням», – розповідає вона.Також Мар’яна Салівончик наголошує, що усі викладачі «горять» своєю справою та старанно готуються до кожного уроку. Працівники «Lingua House» завжди намагаються підібрати програму відповідно до потреб студентів, до того ж, завжди перебувають на зв’язку з учнями у месенджерах. Крім того, програма відповідає міжнародним правилам та стандартам.Школа працює з понеділка по п’ятницю. Навчання груп здійснюється переважно у другій половині дня.Курс триває три місяці, заняття відбуваються двічі на тиждень. Вартість курсу для школярів – 800 гривень на місяць, для дорослих за розмовним практичним курсом – 980 гривень. Після закінчення курсу студент отримує сертифікат.До карантину у групах було до 8 людей, зараз – не більше 5-6.ДляМар’яна Салівончик вперше анонсувала серйозні зміни у напрямках діяльності. Вже зовсім скоро англо-німецьку школу перейменують на мовну школу «Lingua House», адже тут з’являться нові напрямки: польська для дорослих та підготовка до ЗНО з української мови. У березні планують набирати групу для вивчення польської мови, а у вересні – для підготовки до ЗНО з української.«Ще не оголошували офіційно, але розкрию вам секрет. Ми порадились із колективом та вирішили додати нові напрямки. Попередні три роки у нас цього не було, хоча постійно отримували запити. Також ми робимо ребрендинг, будемо вже не англо-німецька школа, а мовною школою», - ділиться з нами засновниця «Lingua House».Коли розпочалась пандемія, перед колективом школи постало чимало викликів. У березні заклад не працював, а з квітня розпочалося онлайн-навчання, яке тривало до червня. Мар’яна Салівончик говорить, що хоч і було складно, але карантин дуже згуртував колектив та надав нові можливості для розвитку.«Студенти – наша найбільша цінність і тому, у період карантину ми намагалися створити їм максимально комфортні умови навчання, зручний графік, тимчасово змінювали цінову політику задля збереження та заохочення наших клієнтів», - додає пані Мар'яна.Після розмови із керівницею «Lingua House» спілкуємось із двома студентками школи – Оленою та Валентиною.зараз вивчає німецьку мову майже «з нуля», адже, хоч колись і вивчала два роки у школі, але вже забула її. Дівчина каже, що дуже задоволена навчанням: «Мені подобається «Lingua House» з кількох причин. По-перше, якість викладання. Наша викладачка Мар’яна дуже енергійна. Урок дуже інтенсивний, і це мені подобається тому, що це дуже мотивує наполегливо вивчати мову. Навчання побудоване таким чином, що ці слова закріплюються в голові. Хочеться готуватися до занять і докладати зусиль до вивчення німецької. Дуже подобається привітна та душевна атмосфера у школі».раніше відвідувала заняття з англійської у «Lingua House», які їй дуже подобались. Тому вона вирішила вивчати німецьку у цьому ж закладі.«Мені дуже подобається привітність, доброта та життєрадісність людей тут. Навіть якщо у я приходжу сюди без настрою, то тут я завжди щаслива. І важливо, що помітний мій прогрес у вивченні мови, це ще більше мотивує», - розказує студентка.Опісля розмови розпочалося святкування 3-річчя «Lingua House». Вдячні студенти принесли святковий торт, співали пісень та вітали улюблену школу.