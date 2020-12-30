В Україні змінили процедуру військового призову

У Кабміні внесли зміни до Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом.Про це повідомляють у пресслужбі Збройних сил України.Зміни до до Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352 внесли з метою удосконалення заходів пов’язаних з підготовкою і проведенням призову громадян України на строкову військову службу, прийняттям призовників на військову службу за контрактом та приведення їх у відповідність із діючим законодавством.Затвердження нової редакції Положення дозволить:- покращити організацію роботи обласних та районних (міських) призовних комісій з питань вивчення особистих якостей призовників, проведення їх медичного огляду, прийняття відповідно до законодавства рішень про призов громадян на строкову військову службу або надання їм відстрочок (звільнення) від призову, визначити механізм залучення до роботи у складі призовних комісій представників громадських організацій, підприємств та установ;- уточнити порядок оповіщення призовників про явку до військових комісаріатів (територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки) для приписки до призовних дільниць та проходження призовної комісії;- спростити розгляд питання про надання призовними комісіями відстрочок (звільнення) від призову на строкову військову службу, відповідно до визначених Положенням документів, які надаються громадянами та є підставою для прийняття цих рішень;- удосконалити організацію роботи збірних пунктів обласних військових комісаріатів (обласних центрів комплектування та соціальної підтримки) під час перебування на них призовників, перед відправленням їх до військових частин;- упорядкувати роботу з прийняття призовників на військову службу за контрактом та облік призовників, направлених для проходження альтернативної (невійськової) служби.Основні зусилля органів військового управління у подальшому будуть спрямовані на опрацювання пропозицій щодо корінного реформування засад проходження громадянами строкової військової служби з метою забезпечення потреби держави у військово-навченому резерві та поступового переходу Збройних Сил України на комплектування виключно військовослужбовцями за контрактом.