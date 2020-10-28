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В Україні зросла кількість усиновлень

В Україні зросла кількість усиновлень
Протягом 2020 року в Україні усиновили 2047 дітей. Це на третину більше, ніж у попередні роки.

Про це повідомляє Громадське, посилаючись на пресслужбу Міністерства юстиції України.

Так, 1890 дітей усиновили громадяни України, 18 — громадяни країн СНД, 139 — громадяни інших держав.

Водночас у 2019 році в Україні усиновили 1419 дітей та зафіксували 36 випадків скасування усиновлення. У 2018 році усиновили 1358 дітей.

Станом на початок 2020 року в Україні було більш як 30 тисяч дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. До початку карантину в Україні 92 тисячі дітей навчалися приблизно в 600 інтернатних закладах. З них 37 тисяч щодня поверталися додому.

Це загальноосвітні та спеціальні школи-інтернати, центри соціально-психологічної реабілітації, музичні та спортивні школи-інтернати тощо. Однак після початку пандемії COVID-19 частину з них повернули додому.

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Теги: усиновлення, Кабмін, Україна
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