В Україні зросла кількість усиновлень
Сьогодні, 06:31
Протягом 2020 року в Україні усиновили 2047 дітей. Це на третину більше, ніж у попередні роки.
Про це повідомляє Громадське, посилаючись на пресслужбу Міністерства юстиції України.
Так, 1890 дітей усиновили громадяни України, 18 — громадяни країн СНД, 139 — громадяни інших держав.
Водночас у 2019 році в Україні усиновили 1419 дітей та зафіксували 36 випадків скасування усиновлення. У 2018 році усиновили 1358 дітей.
Станом на початок 2020 року в Україні було більш як 30 тисяч дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. До початку карантину в Україні 92 тисячі дітей навчалися приблизно в 600 інтернатних закладах. З них 37 тисяч щодня поверталися додому.
Це загальноосвітні та спеціальні школи-інтернати, центри соціально-психологічної реабілітації, музичні та спортивні школи-інтернати тощо. Однак після початку пандемії COVID-19 частину з них повернули додому.
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Про це повідомляє Громадське, посилаючись на пресслужбу Міністерства юстиції України.
Так, 1890 дітей усиновили громадяни України, 18 — громадяни країн СНД, 139 — громадяни інших держав.
Водночас у 2019 році в Україні усиновили 1419 дітей та зафіксували 36 випадків скасування усиновлення. У 2018 році усиновили 1358 дітей.
Станом на початок 2020 року в Україні було більш як 30 тисяч дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. До початку карантину в Україні 92 тисячі дітей навчалися приблизно в 600 інтернатних закладах. З них 37 тисяч щодня поверталися додому.
Це загальноосвітні та спеціальні школи-інтернати, центри соціально-психологічної реабілітації, музичні та спортивні школи-інтернати тощо. Однак після початку пандемії COVID-19 частину з них повернули додому.
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