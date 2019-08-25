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У Дніпрі звільнили працівницю кафе, яка не хотіла обслуговувати клієнтів українською. ВІДЕО

У Дніпрі звільнили працівницю кафе, яка не хотіла обслуговувати клієнтів українською. ВІДЕО
У Дніпрі звільнили працівницю кафе, яка відмовлялася обслуговувати клієнтів українською мовою, заявляючи, що нібито не зобов’язана її знати.

За словами власниці закладу, тепер вона буде набирати персонал зі знанням української мови, - пише НВ.

«Я не на стороні клієнтки. Я вважаю, що людина може говорити російською. Можливо, потрібно було почати розмову українською, але, якщо вона її не знає, то навіщо мову поносити і принижувати нашу Україну. Тому ми будемо шукати україномовних офіціантів і барист, і потім будемо починати свою роботу», — сказала власниця Coffein.

Інцидент стався кілька днів тому. Мешканка Дніпра Ганна Счасна-Гарус зайшла в кафе Coffein і замовила каву і попросила тістечко до напою. Замовлення озвучила українською мовою. У відповідь бариста заявила: «я не знаю, що таке тістечко», «я буду краще вчити французьку» і «Дніпро російське місто було завжди».

Сама Ганна наводить як приклад Францію, мову якої захотіла вивчити бариста замість української.

«Уявімо собі цю ситуацію у Франції. Прийшов француз в кафе, замовив безе, круасан, це нам знайомі назви, кош аліготе, щось французьке, а йому відповідають: „Іди гуляй, тут — російське місто!“ — ну наприклад. Це дико було б! Так чому в Дніпрі це звучить нормально, я сьогодні почула дуже багато таких подібних коментарів, що Дніпро — це російське місто», — зазначила вона.

16 січня в Україні набула чинності норма мовного закону, згідно з якою вся сфера обслуговування повинна перейти на державну мову, незалежно від форми власності.


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Теги: Дніпро, скандал
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