У Дніпрі звільнили працівницю кафе, яка не хотіла обслуговувати клієнтів українською. ВІДЕО





За словами власниці закладу, тепер вона буде набирати персонал зі знанням української мови, - пише



«Я не на стороні клієнтки. Я вважаю, що людина може говорити російською. Можливо, потрібно було почати розмову українською, але, якщо вона її не знає, то навіщо мову поносити і принижувати нашу Україну. Тому ми будемо шукати україномовних офіціантів і барист, і потім будемо починати свою роботу», — сказала власниця Coffein.



Інцидент стався кілька днів тому. Мешканка Дніпра Ганна Счасна-Гарус зайшла в кафе Coffein і замовила каву і попросила тістечко до напою. Замовлення озвучила українською мовою. У відповідь бариста заявила: «я не знаю, що таке тістечко», «я буду краще вчити французьку» і «Дніпро російське місто було завжди».



Сама Ганна наводить як приклад Францію, мову якої захотіла вивчити бариста замість української.



«Уявімо собі цю ситуацію у Франції. Прийшов француз в кафе, замовив безе, круасан, це нам знайомі назви, кош аліготе, щось французьке, а йому відповідають: „Іди гуляй, тут — російське місто!“ — ну наприклад. Це дико було б! Так чому в Дніпрі це звучить нормально, я сьогодні почула дуже багато таких подібних коментарів, що Дніпро — це російське місто», — зазначила вона.



16 січня в Україні набула чинності норма мовного закону, згідно з якою вся сфера обслуговування повинна перейти на державну мову, незалежно від форми власності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпрі звільнили працівницю кафе, яка відмовлялася обслуговувати клієнтів українською мовою, заявляючи, що нібито не зобов’язана її знати.За словами власниці закладу, тепер вона буде набирати персонал зі знанням української мови, - пише НВ. «Я не на стороні клієнтки. Я вважаю, що людина може говорити російською. Можливо, потрібно було почати розмову українською, але, якщо вона її не знає, то навіщо мову поносити і принижувати нашу Україну. Тому ми будемо шукати україномовних офіціантів і барист, і потім будемо починати свою роботу», — сказала власниця Coffein.Інцидент стався кілька днів тому. Мешканка Дніпра Ганна Счасна-Гарус зайшла в кафе Coffein і замовила каву і попросила тістечко до напою. Замовлення озвучила українською мовою. У відповідь бариста заявила: «я не знаю, що таке тістечко», «я буду краще вчити французьку» і «Дніпро російське місто було завжди».Сама Ганна наводить як приклад Францію, мову якої захотіла вивчити бариста замість української.«Уявімо собі цю ситуацію у Франції. Прийшов француз в кафе, замовив безе, круасан, це нам знайомі назви, кош аліготе, щось французьке, а йому відповідають: „Іди гуляй, тут — російське місто!“ — ну наприклад. Це дико було б! Так чому в Дніпрі це звучить нормально, я сьогодні почула дуже багато таких подібних коментарів, що Дніпро — це російське місто», — зазначила вона.16 січня в Україні набула чинності норма мовного закону, згідно з якою вся сфера обслуговування повинна перейти на державну мову, незалежно від форми власності.

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