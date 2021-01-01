Львівські депутати просять визнати бійців дивізії борцями за незалежність України





Львіські депутати просять внести зміни до Закону України "Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті стосовно статусу воїнів Першої Української дивізії "Галичина", - передає



"Дивізійники досі не визнані на державному рівні, позбавлені соціальних гарантій та пільг. Більшість із них – не реабілітовані. З метою відновлення історичної справедливості звертаємося до вас з проханням ініціювати на розгляд Верховної Ради питання до внесення змін до Закону України "Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті", – йдеться у виступі депутата облради.



Як йдеться у зверненні, "9 квітня 2015 року Верховна Рада ухвалила закон про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті, однак поруч із УНР, Гетьманатом, ЗУНР, Карпатською Україною, Наддніпрянщиною, ОУН-УПА, Українською Гельсінською Спілкою та іншими, про вояків дивізії "Галичина" у ньому не згадується".



На відео, даний момент можна переглянути на 2год. 35 хв.





"За" проголосували 57 депутатів, не голосували – 2.



Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда у 2019 році написав листа до учасників заходу, присвяченого пам’яті убитих у Гуті Пеняцькій 28 лютого 1944 року. У своєму листі Дуда звинуватив у "геноциді" солдатів дивізії СС "Галичина" і Української повстанської армії у цьому населеному пункті.



Як повідомляв УНН, колишній голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович вважає дивним той факт, що посольство Польщі висловило ноту протесту Міністерству закордонних справ України у зв’язку з текстом інформаційної таблиці неподалік пам’ятника жертвам у Гуті Пеняцькій.



Нагадаємо, 27 травня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправними дії Українського інституту нацпам’яті та його колишнього голови Володимира В’ятровича щодо їх висновку про те, що символіка дивізії СС “Галичина” не є нацистською.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутати Львівської обласної ради прийняла рішення звернутися до Кабінету міністрів України, Верховної Ради України щодо визнання бійців дивізії "Галичина" борцями за незалежність України.Львіські депутати просять внести зміни до Закону України "Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті стосовно статусу воїнів Першої Української дивізії "Галичина", - передає УНН з посиланням на відео-запис засідання Львівської обласної ради."Дивізійники досі не визнані на державному рівні, позбавлені соціальних гарантій та пільг. Більшість із них – не реабілітовані. З метою відновлення історичної справедливості звертаємося до вас з проханням ініціювати на розгляд Верховної Ради питання до внесення змін до Закону України "Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті", – йдеться у виступі депутата облради.Як йдеться у зверненні, "9 квітня 2015 року Верховна Рада ухвалила закон про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті, однак поруч із УНР, Гетьманатом, ЗУНР, Карпатською Україною, Наддніпрянщиною, ОУН-УПА, Українською Гельсінською Спілкою та іншими, про вояків дивізії "Галичина" у ньому не згадується".На відео, даний момент можна переглянути на 2год. 35 хв."За" проголосували 57 депутатів, не голосували – 2.Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда у 2019 році написав листа до учасників заходу, присвяченого пам’яті убитих у Гуті Пеняцькій 28 лютого 1944 року. У своєму листі Дуда звинуватив у "геноциді" солдатів дивізії СС "Галичина" і Української повстанської армії у цьому населеному пункті.Як повідомляв УНН, колишній голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович вважає дивним той факт, що посольство Польщі висловило ноту протесту Міністерству закордонних справ України у зв’язку з текстом інформаційної таблиці неподалік пам’ятника жертвам у Гуті Пеняцькій.Нагадаємо, 27 травня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправними дії Українського інституту нацпам’яті та його колишнього голови Володимира В’ятровича щодо їх висновку про те, що символіка дивізії СС “Галичина” не є нацистською.

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