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«Почуття благословення, що можу бачити таку красу», - іранець з «Волині» про цьогорічну зиму

«Почуття благословення, що можу бачити таку красу», - іранець з «Волині» про цьогорічну зиму
Футболіст луцької «Волині» іранець Сіаваш Хагназарі поділився своїми враженням про цьогорічну українську зиму.

Про це йдеться на сторінці футбольного клубу в інстаграмі.

Іранський півзахисник «Волині» зазначив, що за 2 роки свого перебування у Луцьку він ще не бачив стільки снігу.

«І справді в мене почуття благословіння, що я можу бачити таку красу. Хоча це ускладнює нам тренування, але це те, чим ми намагаємось насолоджуватися та наполегливо працювати в кожній ситуації», - сказав футболіст.

Також іранець зазначив, що хоча у Луцьку й було важко тренуватися в таку погоду на звичайному полі, але на його думку у команди були дуже хороші тренування.

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Теги: Волинь, Луцьк, сніг
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