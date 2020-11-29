«Почуття благословення, що можу бачити таку красу», - іранець з «Волині» про цьогорічну зиму
17 лютий, 23:29
Футболіст луцької «Волині» іранець Сіаваш Хагназарі поділився своїми враженням про цьогорічну українську зиму.
Про це йдеться на сторінці футбольного клубу в інстаграмі.
Іранський півзахисник «Волині» зазначив, що за 2 роки свого перебування у Луцьку він ще не бачив стільки снігу.
«І справді в мене почуття благословіння, що я можу бачити таку красу. Хоча це ускладнює нам тренування, але це те, чим ми намагаємось насолоджуватися та наполегливо працювати в кожній ситуації», - сказав футболіст.
Також іранець зазначив, що хоча у Луцьку й було важко тренуватися в таку погоду на звичайному полі, але на його думку у команди були дуже хороші тренування.
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Про це йдеться на сторінці футбольного клубу в інстаграмі.
Іранський півзахисник «Волині» зазначив, що за 2 роки свого перебування у Луцьку він ще не бачив стільки снігу.
«І справді в мене почуття благословіння, що я можу бачити таку красу. Хоча це ускладнює нам тренування, але це те, чим ми намагаємось насолоджуватися та наполегливо працювати в кожній ситуації», - сказав футболіст.
Також іранець зазначив, що хоча у Луцьку й було важко тренуватися в таку погоду на звичайному полі, але на його думку у команди були дуже хороші тренування.
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