«Почуття благословення, що можу бачити таку красу», - іранець з «Волині» про цьогорічну зиму

Футболіст луцької «Волині» іранецьподілився своїми враженням про цьогорічну українську зиму.Про це йдеться на сторінці футбольного клубу в інстаграмі.Іранський півзахисник «Волині» зазначив, що за 2 роки свого перебування у Луцьку він ще не бачив стільки снігу.«І справді в мене почуття благословіння, що я можу бачити таку красу. Хоча це ускладнює нам тренування, але це те, чим ми намагаємось насолоджуватися та наполегливо працювати в кожній ситуації», - сказав футболіст.Також іранець зазначив, що хоча у Луцьку й було важко тренуватися в таку погоду на звичайному полі, але на його думку у команди були дуже хороші тренування.