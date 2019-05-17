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У волинських річках піднімається рівень води

У волинських річках піднімається рівень води
У водоймах Волинської області починає зростати рівень води.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

16 лютого протягом доби на річках Волині спостерігалися коливання рівнів води в межах 1-11 см. Поточні рівні води є вищими у порівняні з минулорічними рівнями лютого та вищі за середні багаторічні рівні.

На річках спостерігається неповний льодостав та льодостав з товщиною льоду 9-14 см. На річці Прип’ять у створах постів Річиця і Люб’язь та річці Стохід – Любешів рівні води перевищують відмітки заплав.

На озері Світязь рівень води становить 121 см. Температура води у річці Стир - 0,1°С, у річці Вижівка - 0,0°С, у річці Прип`ять - 0,0°С, у річці Турія - 0,1°С, річці Стохід - 0,0°С, в озері Світязь 0,0°С.

Найближчої доби на річках області очікуються коливання рівнів води та посилення льодових явищ.

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Теги: Волинь, річки
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