У волинських річках піднімається рівень води
Сьогодні, 05:27
У водоймах Волинської області починає зростати рівень води.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
16 лютого протягом доби на річках Волині спостерігалися коливання рівнів води в межах 1-11 см. Поточні рівні води є вищими у порівняні з минулорічними рівнями лютого та вищі за середні багаторічні рівні.
На річках спостерігається неповний льодостав та льодостав з товщиною льоду 9-14 см. На річці Прип’ять у створах постів Річиця і Люб’язь та річці Стохід – Любешів рівні води перевищують відмітки заплав.
На озері Світязь рівень води становить 121 см. Температура води у річці Стир - 0,1°С, у річці Вижівка - 0,0°С, у річці Прип`ять - 0,0°С, у річці Турія - 0,1°С, річці Стохід - 0,0°С, в озері Світязь 0,0°С.
Найближчої доби на річках області очікуються коливання рівнів води та посилення льодових явищ.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
16 лютого протягом доби на річках Волині спостерігалися коливання рівнів води в межах 1-11 см. Поточні рівні води є вищими у порівняні з минулорічними рівнями лютого та вищі за середні багаторічні рівні.
На річках спостерігається неповний льодостав та льодостав з товщиною льоду 9-14 см. На річці Прип’ять у створах постів Річиця і Люб’язь та річці Стохід – Любешів рівні води перевищують відмітки заплав.
На озері Світязь рівень води становить 121 см. Температура води у річці Стир - 0,1°С, у річці Вижівка - 0,0°С, у річці Прип`ять - 0,0°С, у річці Турія - 0,1°С, річці Стохід - 0,0°С, в озері Світязь 0,0°С.
Найближчої доби на річках області очікуються коливання рівнів води та посилення льодових явищ.
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