Волинські школярі зачитали реп про Лесю Українку. ВІДЕО
Сьогодні, 08:13
Представники Волині взяли участь у всеукраїнському челенджі, присвяченому 150-річчю від дня народження Лесі Українки.
Про це йдеться на ютуб-каналі Українського державного центру позашкільної освіти.
Арт-челендж присвячений 150-ти річчю Дня народження видатної української поетеси Лесі Українки "Слово, чому ти не твердая криця!" проводиться з метою популяризації творчості Лесі Українки, виявлення і підтримки обдарованих учнів.
Пропонуємо переглянути роботи вихованців освітніх закладів Волині.
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Про це йдеться на ютуб-каналі Українського державного центру позашкільної освіти.
Арт-челендж присвячений 150-ти річчю Дня народження видатної української поетеси Лесі Українки "Слово, чому ти не твердая криця!" проводиться з метою популяризації творчості Лесі Українки, виявлення і підтримки обдарованих учнів.
Пропонуємо переглянути роботи вихованців освітніх закладів Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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