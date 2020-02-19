вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські школярі зачитали реп про Лесю Українку. ВІДЕО

Волинські школярі зачитали реп про Лесю Українку. ВІДЕО
Представники Волині взяли участь у всеукраїнському челенджі, присвяченому 150-річчю від дня народження Лесі Українки.

Про це йдеться на ютуб-каналі Українського державного центру позашкільної освіти.

Арт-челендж присвячений 150-ти річчю Дня народження видатної української поетеси Лесі Українки "Слово, чому ти не твердая криця!" проводиться з метою популяризації творчості Лесі Українки, виявлення і підтримки обдарованих учнів.

Пропонуємо переглянути роботи вихованців освітніх закладів Волині.














Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, реп, Леся Українка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські школярі зачитали реп про Лесю Українку. ВІДЕО
Сьогодні, 08:13
На Рівненщині створять заповідник площею 24 тисячі гектарів
Сьогодні, 07:35
В Україні зросла кількість усиновлень
Сьогодні, 06:31
У волинських річках піднімається рівень води
Сьогодні, 05:27
У Дніпрі звільнили працівницю кафе, яка не хотіла обслуговувати клієнтів українською. ВІДЕО
Сьогодні, 04:19
Схожі новини
У Луцьку підготували восьмиденну програму святкування 149-ої річниці з дня народження Лесі Українки У Луцьку підготували восьмиденну програму святкування 149-ої річниці з дня народження Лесі Українки
19 лютий, 2020, 19:38
Пісні, народжені під кулями: репер-доброволець з Волині вперше виступить на сцені Пісні, народжені під кулями: репер-доброволець з Волині вперше виступить на сцені
27 травень, 2018, 10:44
День народження святкує один із найвідоміших волинських музеїв День народження святкує один із найвідоміших волинських музеїв
10 липень, 2017, 14:47
У волинських річках піднімається рівень води У волинських річках піднімається рівень води
Сьогодні, 05:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські школярі зачитали реп про Лесю Українку. ВІДЕО
Сьогодні, 08:13
 0
На Рівненщині створять заповідник площею 24 тисячі гектарів
Сьогодні, 07:35
 0
В Україні зросла кількість усиновлень
Сьогодні, 06:31
 0
У волинських річках піднімається рівень води
Сьогодні, 05:27
 0
У Дніпрі звільнили працівницю кафе, яка не хотіла обслуговувати клієнтів українською. ВІДЕО
Сьогодні, 04:19
 0
Медіа
відео
1/8