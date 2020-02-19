Волинські школярі зачитали реп про Лесю Українку. ВІДЕО





Про це йдеться на ютуб-каналі Українського державного центру позашкільної освіти.



Арт-челендж присвячений 150-ти річчю Дня народження видатної української поетеси Лесі Українки "Слово, чому ти не твердая криця!" проводиться з метою популяризації творчості Лесі Українки, виявлення і підтримки обдарованих учнів.



Пропонуємо переглянути роботи вихованців освітніх закладів Волині.





























Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Представники Волині взяли участь у всеукраїнському челенджі, присвяченому 150-річчю від дня народження Лесі Українки.Про це йдеться на ютуб-каналі Українського державного центру позашкільної освіти.Арт-челендж присвячений 150-ти річчю Дня народження видатної української поетеси Лесі Українки "Слово, чому ти не твердая криця!" проводиться з метою популяризації творчості Лесі Українки, виявлення і підтримки обдарованих учнів.Пропонуємо переглянути роботи вихованців освітніх закладів Волині.

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