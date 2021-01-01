В Україні суттєво зросла добова кількість нових інфікованих коронавірусом

6 237 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 18 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 413 дітей та 276 медпрацівників.Про це повідомив міністр охорони здоров'яу своєму Фейсбуці.Також за минулу добу:госпіталізували – 2 222 особи;летальних випадків – 163;одужало – 5 225 осіб;здійснили тестувань за добу – 64 688 (зокрема методом ПЛР – 28 941, методом ІФА – 15 056, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 20 691).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 287 141 особа;одужало – 1 134 120 осіб;летальних випадків – 24 852;провели ПЛР-тестувань – 6 625 529.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (799), Вінницькій (514), м. Київ (513), Закарпатській (500) та Житомирській (438) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 513 випадків;Вінницька область – 514 випадків;Волинська область – 163 випадки;Дніпропетровська область – 205 випадків;Донецька область – 171 випадок;Житомирська область – 438 випадків;Закарпатська область – 500 випадків;Запорізька область – 88 випадків;Івано-Франківська область – 799 випадків;Київська область – 231 випадок;Кіровоградська область – 31 випадок;Луганська область – 34 випадки;Львівська область – 300 випадків;Миколаївська область – 119 випадків;Одеська область – 201 випадок;Полтавська область – 156 випадків;Рівненська область –167 випадків;Сумська область – 194 випадки;Тернопільська область – 215 випадків;Харківська область – 289 випадків;Херсонська область – 44 випадки;Хмельницька область – 202 випадки;Черкаська область – 140 випадків;Чернівецька область – 436 випадків;Чернігівська область – 87 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.