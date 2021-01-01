В Україні суттєво зросла добова кількість нових інфікованих коронавірусом
Сьогодні, 08:51
6 237 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 18 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 413 дітей та 276 медпрацівників.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у своєму Фейсбуці.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 222 особи;
летальних випадків – 163;
одужало – 5 225 осіб;
здійснили тестувань за добу – 64 688 (зокрема методом ПЛР – 28 941, методом ІФА – 15 056, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 20 691).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 287 141 особа;
одужало – 1 134 120 осіб;
летальних випадків – 24 852;
провели ПЛР-тестувань – 6 625 529.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (799), Вінницькій (514), м. Київ (513), Закарпатській (500) та Житомирській (438) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 513 випадків;
Вінницька область – 514 випадків;
Волинська область – 163 випадки;
Дніпропетровська область – 205 випадків;
Донецька область – 171 випадок;
Житомирська область – 438 випадків;
Закарпатська область – 500 випадків;
Запорізька область – 88 випадків;
Івано-Франківська область – 799 випадків;
Київська область – 231 випадок;
Кіровоградська область – 31 випадок;
Луганська область – 34 випадки;
Львівська область – 300 випадків;
Миколаївська область – 119 випадків;
Одеська область – 201 випадок;
Полтавська область – 156 випадків;
Рівненська область –167 випадків;
Сумська область – 194 випадки;
Тернопільська область – 215 випадків;
Харківська область – 289 випадків;
Херсонська область – 44 випадки;
Хмельницька область – 202 випадки;
Черкаська область – 140 випадків;
Чернівецька область – 436 випадків;
Чернігівська область – 87 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у своєму Фейсбуці.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 222 особи;
летальних випадків – 163;
одужало – 5 225 осіб;
здійснили тестувань за добу – 64 688 (зокрема методом ПЛР – 28 941, методом ІФА – 15 056, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 20 691).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 287 141 особа;
одужало – 1 134 120 осіб;
летальних випадків – 24 852;
провели ПЛР-тестувань – 6 625 529.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (799), Вінницькій (514), м. Київ (513), Закарпатській (500) та Житомирській (438) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 513 випадків;
Вінницька область – 514 випадків;
Волинська область – 163 випадки;
Дніпропетровська область – 205 випадків;
Донецька область – 171 випадок;
Житомирська область – 438 випадків;
Закарпатська область – 500 випадків;
Запорізька область – 88 випадків;
Івано-Франківська область – 799 випадків;
Київська область – 231 випадок;
Кіровоградська область – 31 випадок;
Луганська область – 34 випадки;
Львівська область – 300 випадків;
Миколаївська область – 119 випадків;
Одеська область – 201 випадок;
Полтавська область – 156 випадків;
Рівненська область –167 випадків;
Сумська область – 194 випадки;
Тернопільська область – 215 випадків;
Харківська область – 289 випадків;
Херсонська область – 44 випадки;
Хмельницька область – 202 випадки;
Черкаська область – 140 випадків;
Чернівецька область – 436 випадків;
Чернігівська область – 87 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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