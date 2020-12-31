Володимир-Волинська ОТГ увійшла в ТОП-10 кращих громад України

Відповідно до «Всеукраїнського рейтингу інституційної спроможності та сталого розвитку громад» Володимир-Волинська територіальна громада увійшла в топ-10 кращих громад України.Про це йдеться на сайті міта Володимир-Волинського.Станом на 1 січня 2021 року Фонд «Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу» представив триста кращих малих та середніх громад України (до 150 тисяч мешканців). У цьому рейтингу Володимир-Волинська ТГ зайняла дев’яту сходинку.Загалом рейтинг обраховується кожні 6 місяців (станом на 1 січня та 1 липня кожного року) і враховує 40 критеріальних показників.Варто зазначити, що за погодженням Ради Фонду кількість громад була збільшена на сто одиниць, а також підвищено граничну планку населення для участі у рейтингу до 150 тисяч мешканців.Загалом в Україні оцінили 1416 громад.