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Володимир-Волинська ОТГ увійшла в ТОП-10 кращих громад України

Володимир-Волинська ОТГ увійшла в ТОП-10 кращих громад України
Відповідно до «Всеукраїнського рейтингу інституційної спроможності та сталого розвитку громад» Володимир-Волинська територіальна громада увійшла в топ-10 кращих громад України.

Про це йдеться на сайті міта Володимир-Волинського.

Станом на 1 січня 2021 року Фонд «Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу» представив триста кращих малих та середніх громад України (до 150 тисяч мешканців). У цьому рейтингу Володимир-Волинська ТГ зайняла дев’яту сходинку.

Загалом рейтинг обраховується кожні 6 місяців (станом на 1 січня та 1 липня кожного року) і враховує 40 критеріальних показників.

Варто зазначити, що за погодженням Ради Фонду кількість громад була збільшена на сто одиниць, а також підвищено граничну планку населення для участі у рейтингу до 150 тисяч мешканців.

Загалом в Україні оцінили 1416 громад.
Володимир-Волинська ОТГ увійшла в ТОП-10 кращих громад України

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Теги: Володимир-Волинська громада, топ
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