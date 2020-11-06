За скандал у луцькому дитсадку, де вихователька заклеювала дітям роти скотчем, взялася поліція





Нагадаємо, що 17 лютого у соціальних мережах та ЗМІ з’явилася інформація про те, що в одному з дошкільних закладів Луцька вихователька



Наразі до поліції жодних офіційних звернень з цього приводу не надходило. Якщо потерпіла сторона направить відповідну заяву, поліція зареєструє відомості і в ЄРДР за ознаками ст. 125 Кримінального Кодексу України.



Наразі ж, за виявленою публікацією, у відповідності до Закону України «Про звернення громадян», правоохоронці зареєстрували цей факт у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події.



За цим фактом триває перевірка, за результатами якої приймуть остаточне процесуальне рішення.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція перевіряє інформацію щодо можливого некоректного поводження з дитиною у дитсадку №37.Нагадаємо, що 17 лютого у соціальних мережах та ЗМІ з’явилася інформація про те, що в одному з дошкільних закладів Луцька вихователька "била дітей та заклеювала рот скотчем" . Нині поліція з’ясовує обставини інциденту, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Наразі до поліції жодних офіційних звернень з цього приводу не надходило. Якщо потерпіла сторона направить відповідну заяву, поліція зареєструє відомості і в ЄРДР за ознаками ст. 125 Кримінального Кодексу України.Наразі ж, за виявленою публікацією, у відповідності до Закону України «Про звернення громадян», правоохоронці зареєстрували цей факт у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події.За цим фактом триває перевірка, за результатами якої приймуть остаточне процесуальне рішення.

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