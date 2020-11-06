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За скандал у луцькому дитсадку, де вихователька заклеювала дітям роти скотчем, взялася поліція

За скандал у луцькому дитсадку, де вихователька заклеювала дітям роти скотчем, взялася поліція
Поліція перевіряє інформацію щодо можливого некоректного поводження з дитиною у дитсадку №37.

Нагадаємо, що 17 лютого у соціальних мережах та ЗМІ з’явилася інформація про те, що в одному з дошкільних закладів Луцька вихователька "била дітей та заклеювала рот скотчем". Нині поліція з’ясовує обставини інциденту, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

Наразі до поліції жодних офіційних звернень з цього приводу не надходило. Якщо потерпіла сторона направить відповідну заяву, поліція зареєструє відомості і в ЄРДР за ознаками ст. 125 Кримінального Кодексу України.

Наразі ж, за виявленою публікацією, у відповідності до Закону України «Про звернення громадян», правоохоронці зареєстрували цей факт у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події.

За цим фактом триває перевірка, за результатами якої приймуть остаточне процесуальне рішення.




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Теги: скандал, Луцьк, дитсадок, скотч, діти, поліція
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Коментарі 3
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Займаються, але поки немає заяв, тому не займаються. Що за нісенітниця?
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Чому не пишуть призвіща виховательки.
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У свою чергу, соціальна служба та ювенальна поліція повинна перевірити сімьї цих дітей. Чи доглянуті діти і чому у дітей істерична поведінка.
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