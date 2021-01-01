вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин обікрав фермерське господарство на майже 50 тисяч гривень

Волинянин обікрав фермерське господарство на майже 50 тисяч гривень
Волинські поліцейські викрили 31-річного чоловіка у крадіжці.

Так, 16 лютого до правоохоронців звернулись представники сільськогосподарського товариства, що розташоване в селі Поворськ Ковельського району, із заявою про крадіжку, - інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області.

Як з’ясувалось, в січні-лютому цього року, з господарських приміщень товариства, зникли редуктор з гноєрозкидувача, транспортер та інші металеві деталі. Сума завданих збитків становить майже 50 тисяч гривень.

Працівники кримінальної поліції встановили що крадіжку вчинив 31- літній житель сусіднього села. Викрадене чоловік здавав на брухт.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, Поворськ, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Чехії в аварії загинуло двоє українців
Сьогодні, 12:53
Найкращим спортсменам Луцька вручили сертифікати для отримання стипендій. СПИСОК
Сьогодні, 12:50
Волинянин обікрав фермерське господарство на майже 50 тисяч гривень
Сьогодні, 12:25
Волинські плавці завоювали 5 медалей на чемпіонаті України. ФОТО
Сьогодні, 12:15
На автостанції у Володимирі у заметі застряг автобус з пасажирами
Сьогодні, 12:05
Схожі новини
Із «Охматдиту» вкрали обладнання на чверть мільйона гривень Із «Охматдиту» вкрали обладнання на чверть мільйона гривень
16 лютий, 00:23
Виніс побутову техніку та частину меблів: квартирант обікрав будинок волинянки Виніс побутову техніку та частину меблів: квартирант обікрав будинок волинянки
12 лютий, 11:24
На Волині зловмисник обікрав навчальний заклад На Волині зловмисник обікрав навчальний заклад
12 лютий, 09:25
Волинянин, який перебував під домашнім арештом, попався на крадіжці Волинянин, який перебував під домашнім арештом, попався на крадіжці
30 січень, 14:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Чехії в аварії загинуло двоє українців
Сьогодні, 12:53
 0
Найкращим спортсменам Луцька вручили сертифікати для отримання стипендій. СПИСОК
Сьогодні, 12:50
 0
Волинянин обікрав фермерське господарство на майже 50 тисяч гривень
Сьогодні, 12:25
 0
Волинські плавці завоювали 5 медалей на чемпіонаті України. ФОТО
Сьогодні, 12:15
 0
На автостанції у Володимирі у заметі застряг автобус з пасажирами
Сьогодні, 12:05
 0
Медіа
відео
1/8