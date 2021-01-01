Волинянин обікрав фермерське господарство на майже 50 тисяч гривень

Волинські поліцейські викрили 31-річного чоловіка у крадіжці.Так, 16 лютого до правоохоронців звернулись представники сільськогосподарського товариства, що розташоване в селі Поворськ Ковельського району, із заявою про крадіжку, - інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області.Як з’ясувалось, в січні-лютому цього року, з господарських приміщень товариства, зникли редуктор з гноєрозкидувача, транспортер та інші металеві деталі. Сума завданих збитків становить майже 50 тисяч гривень.Працівники кримінальної поліції встановили що крадіжку вчинив 31- літній житель сусіднього села. Викрадене чоловік здавав на брухт.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Триває слідство.