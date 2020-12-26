На Волині посеред дороги загорівся молоковоз. ФОТО. ВІДЕО





Так, 17 лютого о 14:09 до служби "101" надійшло повідомлення про те, що під часу руху на вулиці Чайковського в автомобілі з причепом-молоковозом загорілося колесо, - інформує У ДСНС України у Волинській області.



До місця події за кілька хвилин прибули рятувальники. О 14:17 вони локалізували горіння, а о 14:20 ліквідували. Внаслідок пожежі згоріло колесо молоковоза.



За попередніми даними, до загорання призвела технічна несправність автомобіля.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі ліквідували пожежу молоковоза.Так, 17 лютого о 14:09 до служби "101" надійшло повідомлення про те, що під часу руху на вулиці Чайковського в автомобілі з причепом-молоковозом загорілося колесо, - інформує У ДСНС України у Волинській області.До місця події за кілька хвилин прибули рятувальники. О 14:17 вони локалізували горіння, а о 14:20 ліквідували. Внаслідок пожежі згоріло колесо молоковоза.За попередніми даними, до загорання призвела технічна несправність автомобіля.

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