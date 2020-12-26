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На Волині посеред дороги загорівся молоковоз. ФОТО. ВІДЕО

На Волині посеред дороги загорівся молоковоз. ФОТО. ВІДЕО
У Рожищі ліквідували пожежу молоковоза.

Так, 17 лютого о 14:09 до служби "101" надійшло повідомлення про те, що під часу руху на вулиці Чайковського в автомобілі з причепом-молоковозом загорілося колесо, - інформує У ДСНС України у Волинській області.

До місця події за кілька хвилин прибули рятувальники. О 14:17 вони локалізували горіння, а о 14:20 ліквідували. Внаслідок пожежі згоріло колесо молоковоза.

За попередніми даними, до загорання призвела технічна несправність автомобіля.
На Волині посеред дороги загорівся молоковоз. ФОТО. ВІДЕО
На Волині посеред дороги загорівся молоковоз. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: Рожище, молоковоз, пожежа
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Коментарі 1
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був би вогнегасник, було б менше проблем
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