На Волині посеред дороги загорівся молоковоз. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:32
У Рожищі ліквідували пожежу молоковоза.
Так, 17 лютого о 14:09 до служби "101" надійшло повідомлення про те, що під часу руху на вулиці Чайковського в автомобілі з причепом-молоковозом загорілося колесо, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
До місця події за кілька хвилин прибули рятувальники. О 14:17 вони локалізували горіння, а о 14:20 ліквідували. Внаслідок пожежі згоріло колесо молоковоза.
За попередніми даними, до загорання призвела технічна несправність автомобіля.
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Так, 17 лютого о 14:09 до служби "101" надійшло повідомлення про те, що під часу руху на вулиці Чайковського в автомобілі з причепом-молоковозом загорілося колесо, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
До місця події за кілька хвилин прибули рятувальники. О 14:17 вони локалізували горіння, а о 14:20 ліквідували. Внаслідок пожежі згоріло колесо молоковоза.
За попередніми даними, до загорання призвела технічна несправність автомобіля.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
був би вогнегасник, було б менше проблем
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