Волинські надзвичайники врятували песика, який застряг у паркані
Сьогодні, 11:35
У Ківерцях рятувальники звільнили із пастки песика, який застряг у паркані.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав речник управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області Володимир Несторов.
"Чергова добра справа волинських рятувальників: у м. Ківерці співробітники 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини Ківерцівський РВ УДСНС України у Волинській області вивільнили із пастки песика", - йдеться у дописі.
Чотирилапий застряг у металевій секції паркану. Для порятунку тваринки бійці ДСНС застосували спеціальний інструмент.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав речник управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області Володимир Несторов.
"Чергова добра справа волинських рятувальників: у м. Ківерці співробітники 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини Ківерцівський РВ УДСНС України у Волинській області вивільнили із пастки песика", - йдеться у дописі.
Чотирилапий застряг у металевій секції паркану. Для порятунку тваринки бійці ДСНС застосували спеціальний інструмент.
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