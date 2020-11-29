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Волинські надзвичайники врятували песика, який застряг у паркані

Волинські надзвичайники врятували песика, який застряг у паркані
У Ківерцях рятувальники звільнили із пастки песика, який застряг у паркані.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав речник управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області Володимир Несторов.

"Чергова добра справа волинських рятувальників: у м. Ківерці співробітники 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини Ківерцівський РВ УДСНС України у Волинській області вивільнили із пастки песика", - йдеться у дописі.

Чотирилапий застряг у металевій секції паркану. Для порятунку тваринки бійці ДСНС застосували спеціальний інструмент.

Волинські надзвичайники врятували песика, який застряг у паркані

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Теги: Ківерці, порятунок, рятувальники
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