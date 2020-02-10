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До 8 Березня курсуватиме додатковий потяг «Київ-Ковель»

До 8 Березня курсуватиме додатковий потяг «Київ-Ковель»
"Укрзалізниця" до 8 Березня призначила 8 додаткових поїздів, серед яких потяг сполученням "Київ — Ковель".

Проо це повідомляє АТ "Укрзалізниця".

Для подорожуючих у напрямку Рівного та Луцька 8 березня також здійснить рейс поїзд №197/198 Київ — Ковель. Він вирушатиме з Києва о 06:19 та прибуватиме до Ковеля о 14:48. З Ковеля відправлення о 11:27 та прибуття до столиці о 20:45.

Найпопулярніший наразі напрямок, який є найлегшим способом дістатися до Буковеля, поповниться потягом №43 Київ — Івано-Франківськ. 5 та 9 березня він вирушатиме з Києва о 19:06 та прибуватиме до Івано-Франківська о 05:43 наступної доби. З Івано-Франківська відправлення 4 та 8 березня о 21:55 та прибуття до Києва о 08:48.

Прямуйте до Ужгорода за колекцією селфі з півсотнею міні-скульптур, серед яких найменший у світі діючий маяк Ungvar: поїзд №235 Київ — Ужгород курсуватиме 5 та 7 березня, у зворотному напрямку — 6 та 8 березня. Відправлення з Києва о 20:28 та прибуття до Ужгорода о 11:58, у зворотному напрямку відправлення з Ужгорода о 18:10 та прибуття до Києва о 08:40.

Від моря до міста Лева та навпаки прямуйте поїздом №168 Львів — Одеса, який спеціально призначено на 8 березня. Відправлення зі Львова о 09:40 та прибуття до Одеси о 20:56, у зворотному напрямку відправлення з Одеси о 09:37 та прибуття до Львова о 21:05.

Можливість пересадки в сторону гірськолижних курортів матимуть і пасажири з Одеси, які оберуть потяг №136 Одеса — Чернівці. Рейси до Чернівців призначено на 3, 5, 7 та 9 березня, до Одеси — 4, 6, 8 та 10 березня. Відправлення з Одеси о 16:39 та прибуття до Чернівців о 10:00. У зворотному напрямку відправлення о 15:35 та прибуття до Одеси о 10:01.

Також у буковинському напрямку, як уже повідомлялося раніше, запущено додатковий поїзд №249/250 Київ — Чернівці, що відправлятиметься з Києва 26 лютого, 1, 5, 7 та 9 березня о 15:09 та прибуватиме до Чернівців о 08:15. У зворотному напрямку відправлення 25 та 28 лютого, 4, 6, 8 березня о 19:15 та прибуття до Києва о 12:30.

Провести святковий вікенд на Хортиці можна буде за допомогою поїзда №72 Київ — Запоріжжя. Поїзд курсуватиме до Запоріжжя 5 та 9 березня, до Києва — 4 та 8 березня. Відправлення з Києва о 20:20, прибуття до Запоріжжя о 07:49. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 19:47 та прибуватиме до Києва о 07:04.

Також запрошують провести перші довгі весняні вихідні, споглядаючи прекрасно підсвічену водонапірну вежу або легендарний пам’ятник цукру: поїзд №779/780 Суми — Київ — Вінниця курсуватиме 5 та 8 березня. Відправлення із Сум о 05:26 та прибуття до Вінниці о 13:11. У зворотному напрямку відправлення з Вінниці о 13:46 та прибуття до Сум о 21:47.


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Теги: 8 Березня, додаткові потяги, Київ-Ковель
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