На автостанції у Володимирі у заметі застряг автобус з пасажирами
Сьогодні, 12:05
На автостанції Володимира-Волинського 17-го лютого зі снігового замету витягли автобус з пасажирами.
Що б вивільнити автобус із пастки залучали місцевих рятувальників, - інформує Буг.
В транспортному засобі перебував водій та п’ять пасажирів.
Нагадаємо, що на Волині, 17 лютого, у снігову пастку потрапили бензовоз, «швидка» та інші автівки.
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Що б вивільнити автобус із пастки залучали місцевих рятувальників, - інформує Буг.
В транспортному засобі перебував водій та п’ять пасажирів.
Нагадаємо, що на Волині, 17 лютого, у снігову пастку потрапили бензовоз, «швидка» та інші автівки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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