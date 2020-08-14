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На автостанції у Володимирі у заметі застряг автобус з пасажирами

На автостанції у Володимирі у заметі застряг автобус з пасажирами
На автостанції Володимира-Волинського 17-го лютого зі снігового замету витягли автобус з пасажирами.

Що б вивільнити автобус із пастки залучали місцевих рятувальників, - інформує Буг.

В транспортному засобі перебував водій та п’ять пасажирів.

Нагадаємо, що на Волині, 17 лютого, у снігову пастку потрапили бензовоз, «швидка» та інші автівки.


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Теги: Володимир, автостанція
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