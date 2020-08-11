Волинські плавці завоювали 5 медалей на чемпіонаті України. ФОТО
Сьогодні, 12:15
У Дніпрі завершився зимовий чемпіонат України серед молоді та юніорів з плавання, який проходив 14-17 лютого 2021 року. На чемпіонаті волинські плавці здобули 5 медалей різного ґатунку та відзначилися високими особистими результатами.
Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Зокрема, Олександр Пінчук став чемпіоном України серед юніорів на дистанції 100 м на спині з результатом 59.08. Срібну медаль плавець виборов на дистанції 200 м на спині серед юніорів. Тренує спортсмена Мороз Вікторія.
Дуже плідними на медальний доробок стали змагання для Максима Ткачука, який здобув 3 бронзові медалі на дистанції 50 метрів брасом, 100 м брасом та 200 м брасом серед молоді. На всіх дистанціях спортсмен пройшов відбір на юніорський чемпіонат Європи з плавання, який відбудеться в Хорватії 7-11 липня 2021 року. На дистанції 50 м брасом Максим Ткачук двічі побив рекорд Волинської області. Тренує Максима Ткачука Володимир Самчук.
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Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Зокрема, Олександр Пінчук став чемпіоном України серед юніорів на дистанції 100 м на спині з результатом 59.08. Срібну медаль плавець виборов на дистанції 200 м на спині серед юніорів. Тренує спортсмена Мороз Вікторія.
Дуже плідними на медальний доробок стали змагання для Максима Ткачука, який здобув 3 бронзові медалі на дистанції 50 метрів брасом, 100 м брасом та 200 м брасом серед молоді. На всіх дистанціях спортсмен пройшов відбір на юніорський чемпіонат Європи з плавання, який відбудеться в Хорватії 7-11 липня 2021 року. На дистанції 50 м брасом Максим Ткачук двічі побив рекорд Волинської області. Тренує Максима Ткачука Володимир Самчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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