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Волинські плавці завоювали 5 медалей на чемпіонаті України. ФОТО

Волинські плавці завоювали 5 медалей на чемпіонаті України. ФОТО
У Дніпрі завершився зимовий чемпіонат України серед молоді та юніорів з плавання, який проходив 14-17 лютого 2021 року. На чемпіонаті волинські плавці здобули 5 медалей різного ґатунку та відзначилися високими особистими результатами.

Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

Зокрема, Олександр Пінчук став чемпіоном України серед юніорів на дистанції 100 м на спині з результатом 59.08. Срібну медаль плавець виборов на дистанції 200 м на спині серед юніорів. Тренує спортсмена Мороз Вікторія.

Дуже плідними на медальний доробок стали змагання для Максима Ткачука, який здобув 3 бронзові медалі на дистанції 50 метрів брасом, 100 м брасом та 200 м брасом серед молоді. На всіх дистанціях спортсмен пройшов відбір на юніорський чемпіонат Європи з плавання, який відбудеться в Хорватії 7-11 липня 2021 року. На дистанції 50 м брасом Максим Ткачук двічі побив рекорд Волинської області. Тренує Максима Ткачука Володимир Самчук.

Волинські плавці завоювали 5 медалей на чемпіонаті України. ФОТО
Волинські плавці завоювали 5 медалей на чемпіонаті України. ФОТО
Волинські плавці завоювали 5 медалей на чемпіонаті України. ФОТО


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Теги: волинські плавці, чемпіонат України, медалі
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