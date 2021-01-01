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В Україні створять мобільні бригади, які надаватимуть психіатричну допомогу на дому

В Україні створять мобільні бригади, які надаватимуть психіатричну допомогу на дому
В Україні створюють мобільні психіатричні бригади. Вони з'являться для допомоги людям із розладами психічного здоров'я в межах програми медгарантій на 2021 рік.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак на брифінгу 18 лютого, - пише ТСН.

"У 2021 році у рамках програми медичних гарантій впроваджується новий пакет допомоги, який буде орієнтований на надання допомоги людям із розладами психічного здоров’я в амбулаторних умовах – це мобільні психіатричні бригади. Таким чином ми зможемо наближати допомогу особам, які мають проблеми з психічним здоров’ям, власне в громаді, на амбулаторній ланці", - заявила вона.

Також Микичак розповіла, що МОЗ спільно з українсько-швейцарським проєктом "Психічне здоров'я для України" відкрило школу "Лідерство психічному здоров'ю". За її словами, в школі беруть участь як керівники установ психіатричної допомоги, так і представники громадських організацій, соціальних служб.

"Таким чином ми формуємо те лідерське середовище, яке разом із МОЗ, з іншими відомствами, вищими навчальними медичними закладами зможе змінювати підходи до надання психіатричної допомоги в Україні", - заступниця голови МОЗ.

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Теги: мобільні психіатричні бригади
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Коментарі 1
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Хочуть ліквідації псих стаціонарів і кабінетів? Хай бубочка наперед назаписує відосіків для майбутніх чікатіл.
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