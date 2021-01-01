В Україні створять мобільні бригади, які надаватимуть психіатричну допомогу на дому





Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак на брифінгу 18 лютого, - пише



"У 2021 році у рамках програми медичних гарантій впроваджується новий пакет допомоги, який буде орієнтований на надання допомоги людям із розладами психічного здоров’я в амбулаторних умовах – це мобільні психіатричні бригади. Таким чином ми зможемо наближати допомогу особам, які мають проблеми з психічним здоров’ям, власне в громаді, на амбулаторній ланці", - заявила вона.



Також Микичак розповіла, що МОЗ спільно з українсько-швейцарським проєктом "Психічне здоров'я для України" відкрило школу "Лідерство психічному здоров'ю". За її словами, в школі беруть участь як керівники установ психіатричної допомоги, так і представники громадських організацій, соціальних служб.



"Таким чином ми формуємо те лідерське середовище, яке разом із МОЗ, з іншими відомствами, вищими навчальними медичними закладами зможе змінювати підходи до надання психіатричної допомоги в Україні", - заступниця голови МОЗ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні створюють мобільні психіатричні бригади. Вони з'являться для допомоги людям із розладами психічного здоров'я в межах програми медгарантій на 2021 рік.Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'яна брифінгу 18 лютого, - пише ТСН. "У 2021 році у рамках програми медичних гарантій впроваджується новий пакет допомоги, який буде орієнтований на надання допомоги людям із розладами психічного здоров’я в амбулаторних умовах – це мобільні психіатричні бригади. Таким чином ми зможемо наближати допомогу особам, які мають проблеми з психічним здоров’ям, власне в громаді, на амбулаторній ланці", - заявила вона.Також Микичак розповіла, що МОЗ спільно з українсько-швейцарським проєктом "Психічне здоров'я для України" відкрило школу "Лідерство психічному здоров'ю". За її словами, в школі беруть участь як керівники установ психіатричної допомоги, так і представники громадських організацій, соціальних служб."Таким чином ми формуємо те лідерське середовище, яке разом із МОЗ, з іншими відомствами, вищими навчальними медичними закладами зможе змінювати підходи до надання психіатричної допомоги в Україні", - заступниця голови МОЗ.

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