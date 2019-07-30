Найкращим спортсменам Луцька вручили сертифікати для отримання стипендій. СПИСОК

32 кращим спортсменам Луцька з олімпійських, неолімпійських та видів спорту для осіб з інвалідністюПро це повідомляє департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.Розмір щомісячної стипендії становить 3200 гривень.На врученні були присутні міський головата директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради ЗахожийСписок спортсменів, які цього року отримуватимать стипендії:Олімпійські види спорту:1.– призерка чемпіонату України з веслування на байдарках і каное.2.– призерка чемпіонату України з плавання.3.– призер кубку України з важкої атлетики.4.– чемпіон України з легкої атлетики.5.– призерка чемпіонату України з веслування на байдарках і каное.6.– призер кубку України з важкої атлетики.7.– чемпіонка України з легкої атлетики.8.– чемпіон України серед молоді з веслування на байдарках і каное.9.– чемпіонка та призерка України з велосипедного спорту.10.– призерка чемпіонату Європи з велосипедного спорту.11.– призер чемпіонату України серед юніорів до 20 років з важкої атлетики.12.– призер чемпіонату України серед юніорів до 20 років з важкої атлетики.13.– переможець командного чемпіонату України з веслування на байдарках і каное.14.– призерка чемпіонату України з легкої атлетики.15.– чемпіон України серед молоді з плавання.16.– призер чемпіонату України з дзюдо.17.– призер чемпіонату України серед молоді з боксу.18.– призерка чемпіонату України з велосипедного спорту.19.– призерка чемпіонату України з велосипедного спорту.20.– призер чемпіонату України серед молоді з легкої атлетики.Неолімпійські види спорту:1.– призерка чемпіонату України з боротьби самбо.2.– чемпіон України з боротьби самбо (бойовий розділ).3.– чемпіонка України серед юніорок зі спортивного орієнтування.4.– призерка чемпіонату України, переможниця кубку України зі спортивної акробатики.5.– призерка чемпіонату України, переможниця кубку України зі спортивної акробатики.6.– призер чемпіонату України серед юніорів з боротьби самбо (бойовий розділ).7.– чемпіон України серед юніорів з сумо, призер чемпіонату України з боротьби самбо.8.– чемпіон України серед юнаків з боротьби самбо (бойовий розділ).9.– призерка чемпіонату світу з боротьби самбо.10.– призерка чемпіонату України, переможниця кубку України зі спортивної акробатики.Види спорту осіб з інвалідністю:1.– призер чемпіонату України з тхеквондо серед спортсменів з порушенням слуху.2.– чемпіон України з академічного веслування серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату.