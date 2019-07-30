Найкращим спортсменам Луцька вручили сертифікати для отримання стипендій. СПИСОК
Сьогодні, 12:50
32 кращим спортсменам Луцька з олімпійських, неолімпійських та видів спорту для осіб з інвалідністю вручили сертифікати для отримання стипендій.
Про це повідомляє департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Розмір щомісячної стипендії становить 3200 гривень.
На врученні були присутні міський голова Ігор Поліщук та директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради Захожий Володимир Захожий.
Список спортсменів, які цього року отримуватимать стипендії:
Олімпійські види спорту:
1. Алєксєєнко Христина – призерка чемпіонату України з веслування на байдарках і каное.
2. Ахмедова Дана – призерка чемпіонату України з плавання.
3. Вітер Ярослав – призер кубку України з важкої атлетики.
4. Гуцол Євген – чемпіон України з легкої атлетики.
5. Демчина Ольга – призерка чемпіонату України з веслування на байдарках і каное.
6. Довган Віктор – призер кубку України з важкої атлетики.
7. Климець Ірина – чемпіонка України з легкої атлетики.
8. Кисіль Антон – чемпіон України серед молоді з веслування на байдарках і каное.
9. Левченко Уляна – чемпіонка та призерка України з велосипедного спорту.
10. Логвинюк Олександра – призерка чемпіонату Європи з велосипедного спорту.
11. Микитюк Андрій – призер чемпіонату України серед юніорів до 20 років з важкої атлетики.
12. Омелянець Дмитро – призер чемпіонату України серед юніорів до 20 років з важкої атлетики.
13. Рибачок Андрій – переможець командного чемпіонату України з веслування на байдарках і каное.
14. Собчук Олена – призерка чемпіонату України з легкої атлетики.
15. Ткачук Максим – чемпіон України серед молоді з плавання.
16. Чернов Вадим – призер чемпіонату України з дзюдо.
17. Чорний Василь – призер чемпіонату України серед молоді з боксу.
18. Шиманська Ірина – призерка чемпіонату України з велосипедного спорту.
19. Шишмарьова Олександра – призерка чемпіонату України з велосипедного спорту.
20. Шумік Віктор – призер чемпіонату України серед молоді з легкої атлетики.
Неолімпійські види спорту:
1. Біднюк Анна – призерка чемпіонату України з боротьби самбо.
2. Велієв Солтан – чемпіон України з боротьби самбо (бойовий розділ).
3. Гупало Ольга – чемпіонка України серед юніорок зі спортивного орієнтування.
4. Куніцка Вікторія – призерка чемпіонату України, переможниця кубку України зі спортивної акробатики.
5. Мальчук Олександра – призерка чемпіонату України, переможниця кубку України зі спортивної акробатики.
6. Місюк Андрій – призер чемпіонату України серед юніорів з боротьби самбо (бойовий розділ).
7. Огнівець Роман – чемпіон України серед юніорів з сумо, призер чемпіонату України з боротьби самбо.
8. Пасич Юрій – чемпіон України серед юнаків з боротьби самбо (бойовий розділ).
9. Пащук Аліна – призерка чемпіонату світу з боротьби самбо.
10. Пом’яновська Дарина – призерка чемпіонату України, переможниця кубку України зі спортивної акробатики.
Види спорту осіб з інвалідністю:
1. Рожко Михайло – призер чемпіонату України з тхеквондо серед спортсменів з порушенням слуху.
2. Сивих Андрій – чемпіон України з академічного веслування серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату.
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Про це повідомляє департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Розмір щомісячної стипендії становить 3200 гривень.
На врученні були присутні міський голова Ігор Поліщук та директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради Захожий Володимир Захожий.
Список спортсменів, які цього року отримуватимать стипендії:
Олімпійські види спорту:
1. Алєксєєнко Христина – призерка чемпіонату України з веслування на байдарках і каное.
2. Ахмедова Дана – призерка чемпіонату України з плавання.
3. Вітер Ярослав – призер кубку України з важкої атлетики.
4. Гуцол Євген – чемпіон України з легкої атлетики.
5. Демчина Ольга – призерка чемпіонату України з веслування на байдарках і каное.
6. Довган Віктор – призер кубку України з важкої атлетики.
7. Климець Ірина – чемпіонка України з легкої атлетики.
8. Кисіль Антон – чемпіон України серед молоді з веслування на байдарках і каное.
9. Левченко Уляна – чемпіонка та призерка України з велосипедного спорту.
10. Логвинюк Олександра – призерка чемпіонату Європи з велосипедного спорту.
11. Микитюк Андрій – призер чемпіонату України серед юніорів до 20 років з важкої атлетики.
12. Омелянець Дмитро – призер чемпіонату України серед юніорів до 20 років з важкої атлетики.
13. Рибачок Андрій – переможець командного чемпіонату України з веслування на байдарках і каное.
14. Собчук Олена – призерка чемпіонату України з легкої атлетики.
15. Ткачук Максим – чемпіон України серед молоді з плавання.
16. Чернов Вадим – призер чемпіонату України з дзюдо.
17. Чорний Василь – призер чемпіонату України серед молоді з боксу.
18. Шиманська Ірина – призерка чемпіонату України з велосипедного спорту.
19. Шишмарьова Олександра – призерка чемпіонату України з велосипедного спорту.
20. Шумік Віктор – призер чемпіонату України серед молоді з легкої атлетики.
Неолімпійські види спорту:
1. Біднюк Анна – призерка чемпіонату України з боротьби самбо.
2. Велієв Солтан – чемпіон України з боротьби самбо (бойовий розділ).
3. Гупало Ольга – чемпіонка України серед юніорок зі спортивного орієнтування.
4. Куніцка Вікторія – призерка чемпіонату України, переможниця кубку України зі спортивної акробатики.
5. Мальчук Олександра – призерка чемпіонату України, переможниця кубку України зі спортивної акробатики.
6. Місюк Андрій – призер чемпіонату України серед юніорів з боротьби самбо (бойовий розділ).
7. Огнівець Роман – чемпіон України серед юніорів з сумо, призер чемпіонату України з боротьби самбо.
8. Пасич Юрій – чемпіон України серед юнаків з боротьби самбо (бойовий розділ).
9. Пащук Аліна – призерка чемпіонату світу з боротьби самбо.
10. Пом’яновська Дарина – призерка чемпіонату України, переможниця кубку України зі спортивної акробатики.
Види спорту осіб з інвалідністю:
1. Рожко Михайло – призер чемпіонату України з тхеквондо серед спортсменів з порушенням слуху.
2. Сивих Андрій – чемпіон України з академічного веслування серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату.
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