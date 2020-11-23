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У Чехії в аварії загинуло двоє українців

У Чехії в аварії загинуло двоє українців
В місті Подседіце на території Литомержиці, що в Чехії сталась смертельна аварія, у якій загинули українці. Там зіткнулись 2 мікроавтобуси та вантажівка.

Аварія сталась 15 лютого близько 15:00 години , - пише видання Mukachevo.net.

В ДТП загинуло двоє українців sз Закарпаття, один чоловік з села Барбово, інший з села Запереділля (Міжгірська територіальна громада). Досі незрозумілі всі обставини аварії.

Поліція та рятувальники кілька годин працювали над ліквідацією наслідків. Удар повинен був бути справді великим, як ви можете переконатися, розбитий мікроавтобус і вантажівка знаходяться на відстані декількох десятків метрів.

Як з'ясувалося група з 6-ох українців їхала саме в ньому. За даними поліції, у вини трагедії підозрюється водій цього транспортного засобу. Очевидиці кажуть, що автомобіль їхав зигзагами, а потім виїхав на зустрічну смугу. І зіткнувся з фурою лоб в лоб.

"Він їхав прямо на мене, там не було куди повернути. Все сталося за лічені секунди", - описує водій вантажівки.

"Рухався як навіжений на своєму "Транзиті". Спочатку я думав, що він хоче звертати, але потім зрозумів, що він не йде у поворот, а просто врізається у фуру, а потім у нас", - розповів водій іншого автомобіля, що також постраждав після аварії.

Двоє людей загинули на місці, ще троє отримали поранення, один з них у дуже важкому стані. Поранена жінка загадково зникла з місця ДТП.

Кажуть, що просто вилізла з розбитого мікроавтобуса і побігла через поле. Згодом на її пошуки відправили поліцейський вертоліт та кінолога.

"Це скоріш за все була посттравматична стресова реакція. Аварія - це завжди величезний стрес, кожен із нас справляється з цим по-різному. Дійсно важливо дуже швидко знайти цю людину, щоб вона могла пройти подальший огляд у лікарні ", - зазначив Прокоп Воленік, речник регіональних рятувальників.

25-річну жінку виявили лише наступного дня, майже за 200 кілометрів, біля міста Градец-Кралове. Як вона туди потрапила поки що невідомо. Жінку доправили в лікарню на обстеження.

Наразі поліція Чехії встановлює чому ж все-таки сталася смертельна аварія, чому водій виїхав на зустрічну смугу.


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Теги: Чехія, аварія, українці
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