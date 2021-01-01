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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині ускладнюється ситуація з коронавірусом

На Волині ускладнюється ситуація з коронавірусом
На Волині спостерігають ріст захворюваності на коронавірус після тривалого спаду.

Про це йшлося сьогодні, 18 лютого, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації щодо ситуації в області з протидією поширенню коронавірусної інфекції.

Заступниця голови обласної державної адміністрації Людмила Тимощук розповіла, що загалом в Україні наразі спостерігають ріст захворюваності, особливо – у західному регіоні (Івано-Франківська, Чернівецька області), а також фіксують деяке зростання захворюваності на Волині.

Рівень епідемічної небезпеки, каже Людмила Тимощук, погіршується і через зростання захворюваності на грип і ГРВІ.

Окрім зростання захворюваності, в області фіксують збільшення завантаженості медичних закладів, де надають допомогу хворим на коронавірус, а також частіше поступлення важких хворих до лікарень.Наразі відсоток завантаженості ліжок становить 28%.

Загалом в області, за інформацією заступниці голови ОДА, розгорнули 1557 ліжок для хворих на ковід, з них 1455 – забезпечені киснем.

Станом на 12 годину 18 лютого 432 пацієнти перебувають у лікарнях Волині. 47 людей – у реанімації та 9 підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

Людмила Тимощук переконує, що область достатньо забезпечена апаратами ШВЛ, усього є 168 таких апаратів.

Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко зауважила, що станом на 18 лютого кількість активних хворих в області – 2101.

За її словами, рівень виявлення хворих до загальної кількості проведених ПЛР-тестів становить 30%. Це, каже Наталія Янко. Доволі високий показник.

Нагадаємо, за минулу добу на Волині зареєстрували 163 випадки захворювання на COVID-19. Усього станом на 18 лютого в області зареєстрували 38 522 випадки. Одужало – 35 808 осіб (за останню добу – 166). Летальні випадки – 613 (за останню добу – 1 в Луцькому районі).

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Теги: Волинь, ситуація, коронавірус
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