На Миколаївщині мисливець розстріляв зграю лебедів. ВІДЕО





Одного намагалися врятувати місцеві жителі, та марно, - пишуть



Про жорстокий розстріл лебедів першими з соцмереж дізналися правоохоронці сусідньої області, тож передусім на місце приїхали поліцейські Херсонщини.



"Наразі ці птахи пeрeбувають під охороною Дирeктиви ЄС про охорону диких птахів, Бeрнської та Боннської конвeнцій та Угоди про охорону афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів, – розповіла речниця Нацполіції в Херсонській області.



Під час перевірки поліцейські Херсонщини з’ясували, що цей факт мав місце поблизу одного з населених пунктів Снігурівського району Миколаївської області. Наразі зібрані матеріали готують для передачі до слідчого підрозділу місцевого органу поліції для прийняття законного рішення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Миколаївській області мисливець заради розваги вбив зграю лебедів. Жертвами стали п’ять птахів.Одного намагалися врятувати місцеві жителі, та марно, - пишуть Факти. Про жорстокий розстріл лебедів першими з соцмереж дізналися правоохоронці сусідньої області, тож передусім на місце приїхали поліцейські Херсонщини."Наразі ці птахи пeрeбувають під охороною Дирeктиви ЄС про охорону диких птахів, Бeрнської та Боннської конвeнцій та Угоди про охорону афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів, – розповіла речниця Нацполіції в Херсонській області.Під час перевірки поліцейські Херсонщини з’ясували, що цей факт мав місце поблизу одного з населених пунктів Снігурівського району Миколаївської області. Наразі зібрані матеріали готують для передачі до слідчого підрозділу місцевого органу поліції для прийняття законного рішення.

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