Родини чотирьох із 19 померлих від коронавірусу медиків на Волині отримали компенсації

На Волині станом на 18 лютого 2021 року від ускладнень коронавірусу померли 22 медичних працівники, з них 19 – люди, які працювали у галузі на момент захворювання, та троє – колишні медпрацівники.Про це йшлося сьогодні, 18 лютого, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації щодо ситуації в області з протидією поширенню коронавірусної інфекції.Заступник голови обласної державної адміністраціїрозповіла, що щодо кожного випадку було розпочате окреме розслідування.Щодо 5 смертей розслідування вже завершили, за результатами – 4 родинам померлих медиків виплатили компенсації у розмірі 1,6 – 1,7 мільйона гривень.Щодо інших випадків рослідування тривають.