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Родини чотирьох із 19 померлих від коронавірусу медиків на Волині отримали компенсації

Родини чотирьох із 19 померлих від коронавірусу медиків на Волині отримали компенсації
На Волині станом на 18 лютого 2021 року від ускладнень коронавірусу померли 22 медичних працівники, з них 19 – люди, які працювали у галузі на момент захворювання, та троє – колишні медпрацівники.

Про це йшлося сьогодні, 18 лютого, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації щодо ситуації в області з протидією поширенню коронавірусної інфекції.

Заступник голови обласної державної адміністрації Людмила Тимощук розповіла, що щодо кожного випадку було розпочате окреме розслідування.

Щодо 5 смертей розслідування вже завершили, за результатами – 4 родинам померлих медиків виплатили компенсації у розмірі 1,6 – 1,7 мільйона гривень.

Щодо інших випадків рослідування тривають.

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Теги: родини, смерті, компенсації, Волинь
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