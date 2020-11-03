Родини чотирьох із 19 померлих від коронавірусу медиків на Волині отримали компенсації
Сьогодні, 14:00
На Волині станом на 18 лютого 2021 року від ускладнень коронавірусу померли 22 медичних працівники, з них 19 – люди, які працювали у галузі на момент захворювання, та троє – колишні медпрацівники.
Про це йшлося сьогодні, 18 лютого, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації щодо ситуації в області з протидією поширенню коронавірусної інфекції.
Заступник голови обласної державної адміністрації Людмила Тимощук розповіла, що щодо кожного випадку було розпочате окреме розслідування.
Щодо 5 смертей розслідування вже завершили, за результатами – 4 родинам померлих медиків виплатили компенсації у розмірі 1,6 – 1,7 мільйона гривень.
Щодо інших випадків рослідування тривають.
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Про це йшлося сьогодні, 18 лютого, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації щодо ситуації в області з протидією поширенню коронавірусної інфекції.
Заступник голови обласної державної адміністрації Людмила Тимощук розповіла, що щодо кожного випадку було розпочате окреме розслідування.
Щодо 5 смертей розслідування вже завершили, за результатами – 4 родинам померлих медиків виплатили компенсації у розмірі 1,6 – 1,7 мільйона гривень.
Щодо інших випадків рослідування тривають.
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