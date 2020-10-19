У Луцьку виявили Mercedes і Opel з підробленими документами

Луцькі патрульні виявили підробку документів на автомобілі.Інформують, що 17 лютого під час патрулювання на вулиці Дубнівській поліцейські виявили автомобіль Mercedes-Benz C 250 із явною технічною несправністю, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.Інспектори зупинили автівку, а під час перевірки документів, зясували, що цей транспортний засіб знятий із реєстрації.Також сьогодні, 18 лютого, на перехресті вулиць Карбишева та Єршова, за порушення ПДР патрульні зупинили автомобіль Opel Vectra B.Під час перевірки документів, інспектори виявили розбіжність – номер кузова на транспортний засіб не збігався із номером кузова, який зазначений у свідоцтві про реєстрацію.У двох випадках патрульні викликали слідчих, які нададуть подальшу правову кваліфікацію, встановить всі обставини події та причетність громадян до правопорушення.