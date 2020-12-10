Поблизу Луцька затримали бус із 100 ящиками контрафактної горілки

У селі Струмівка Луцького району затримали вантажний автомобіль, який незаконно перевозив велику партії горілчаних виробів.Про це інформує пресслужба ДФС у Волинській області.Під час обстеження вантажного відсіку автомобіля марки Ford виявили 100 ящиків горілчаних виробів, маркованих марками акцизного податку з явними ознаками підробки, які чоловік перевозив без жодних дозвільних документів. При цьому, водій не зміг пояснити правоохоронцям походження товару та куди його мав доставити.Відтак, податкова міліція вилучила 2000 пляшок горілчаних виробів орієнтовною вартістю понад 200 тис.грн, а також авто.Відносно правопорушника склали адмінпротокол за ст.177-2 КУпАП (виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів).