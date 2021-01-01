Де на Волині та у Луцьку не буде світла 19 лютого

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 19 лютого будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00Котельня, Художня майстерня, Стадіон,м-ни: Арсен, Автоплюс, Все для сім’ї, Редакція м.Володимир-Волинський вул..Драгоманова2 ЩТП 345 Л 3 09:00-17:00 М-н Зоряний, Пошта «Кур’єр» м.Володимир-Волинськийвул..Устилузька, 121 авул.. Туполева, 2,33 ЗТП 40 09:00-17:00 Школа-інтернат, господарський двір, спальний корпус, котельня, їдальня, учбовий корпус м.Володимир-Волинськийвул..Б.Хмельницького, Зелена, Богуна, Берегового,Філатова, Поповича, К.Основ’яненка, Левицького, Курбаса1. м.Горохів9.00-16.00ФОП Віктович,ФОП Стопачинська.м.Горохів:вул. Б.Хмельницького,вул. Галана.1. ПЛ-10 кВ Л 04-04 від ЛР-34-3 для чистки траси 9:30-15:30 с. Біличі (частково), с. Заболотці вул. Гагаріна, вул. Лугова2. Л-1, Л-2 від КТП-38 для чистки траси 10:00-16:00 с. Милятин, вул. Тараса Шевченка1. ПЛ-0,4кВ Л-1, ЩТП-206 09:00 - 16:00 с. Раків-Ліс, вул. Тиха, вул. Травнева, м. Камінь-Каширський, вул. В. Чорновола, вул. Межова, вул. Олімпійська2. КТП-3 Л-3 09:00 - 16:00 АЗС WOG м. Камінь-Каширський, вул. Затишна, пров. Затишний, вул.Ватутіна(частково)3. ЗТП-280 09:00 - 17:00 Торг.павільйон Шворака О. с. Грудки вул. Жукова.Чапаєва.Кірова1. 8:30-16:00ТзОВ "Волиньплемптиця" - птахівникс.Борохіввул.Луцькавул.Хутірвул.М.Салюк,2 ПЛ0,4 кВ від КТП-274 8:30-16:00 СФГ "Обрій"молитовний будинок с.Городищевул.Вишнева,1. 9:00-17:00Велицька сільська рада с.Велицьк2.9:00-17:00Голобська селищна радаФОП Кухар В.СТзОВ "Виробничо-комерційне підприємство"Каскад ",Комунальне підприємство "Наше селище"ФО Наумчук Р.ОПриватне мале підприємство "Квант"ФОП Троцюк С.Б,ФОП Семенюк О.О смт.Голоби, вул.Ткача3.9:00-17:00ФОП Денисюк Л.ССвято-Дмитрівська церква с.ГішинВідділ освіти Ковельської районної державної адміністраціїДоротищенська сільська РадаАкціонерне товариство « оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ»Ковельське МТМО Ковельської міської ради Волинської областіДубівське споживче товариство с.ГішинВимкнень споживачів не заплановано1. 09:00-12:30Майстерня МУ з/д погрузочної станціїКотельня,Магазин №41,Аптека №63Трансгазіндастрі,Бюро товарної експертизиКомерційний центр «Квантор»Сімейна амбулаторія,Кафе «Кулінарія»Тростянецькі ковбаси,Офіс товарної станції вул. Стрілецька(частково)1. 10:00-16:00ВУЖКГ смт.ТорчинТорчинська районна лікарняФОП Якушев Богдан ВолодимировичПАТ "Укртелеком"ПрАТ"Київстар"2. 10:00-17:00ФОП Вербицький В.М., ФОП Равський С.В., ФОП Мамотюк М.А., ФОП Фірук В.І., ФОП Лесько В.Т., ФОП Бондарюк М.П., Милушівське СТ, ФОП Находа М.І., ФГ «Зміїнець», Луцька районна спілка СТ, ФОП Манукян О.В., ФОП Концевич А.В., Обслуговуючий копер. “Зміїїнець”, ОК “Ранок”, житл. масив “БАМ” с. Милуші вул. Надстирна, Торгова, Тарасова, 2-12 (парні),с. Зміїнець вул. Північна, Козацька, Першотравнева, Ставкова, Луцька (непарні номери), Ясенева, Вишнева1. 9 00 -17 00 М/П с.Римачі Сільська Рада с.Римачі сРимачі2 КТП 2 9 00 -17 00 Ветиренарна лікарня ,лабораторія ФОП Власюк Микола Андрійович Любомль вул і пров Бреська3 ПЛ10кВ Л 56-01 до ЛР 84 9 00 -17 00 Лікарня с.Гуща, КП"Наше село"П/в с.Гуща, Церква с.ГущаСільська Рада с.ГущаБібліотека с. Гуща, Магазин с.Гуща сВишнівка.частково Гуща4 ПЛ04кВКТП 189 9 00 -17 00 М/П с.Ростань Дитячий садок Клуб с. Ростань Маг.с.Ростань Школа.с.Ростань Церква с.Ростань Поштове відділення с. Ростань ПАТ"Укртелеком" Волинська філія с Ростань5 КТП 5 9 00 -17 00 сСвітязь6 КТП 293 9 00 -17 00 Військова частина 9971 Дит.садок Магазин с.Світязь Школа с.Світязь сСвітязь7 КТП 295 9 00 -17 00 ФОП Шум Володимир Антонович ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІД"ФІРМА ПРОМІНЬ ЛТД" Бар "Водолій" Магазин с.Світязь Приватне виробничо-комерційне підприемство"Плесо" Ожема Віктор Митрофанович Бар АЛЬФ-2 сСвітязь1. 10:00-15:30СГПП «Дружба» Господарські споруди; ПАТ Укрпошта поштове відділення; КНП ЦПМСЦ ФАП; ФОП Сергуц М.І. магазин; ФОП Касянчук В.Ф. пилорама; Дитячий садок; Церква; РОВР насосна станція. с. Підкормілля (Частково)2. 09:00-17:00РОВР Насосна станціяс. Цир (Частково)1. 10:00-17:00Комарівська сільська рада (клуб, дит.садок), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Колківське споживче товариство (магазин), , Колківське споживче товариство (башня), Районний відділ освіти (школа, башня, їдальня), ФОП Гаврилюк С.А. (магазин), ФОП Гаврилюк С.А. (КДУ-2), Релігійна громада (пункт), Приватне акціонерне товариство "Киїстар" (станція), ФОП Тимошенко Ю.В. (магазин), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", ФОП Сахнюк Михайло Петрович (млин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Молитовний будинок. с. Комарово.2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-208 10:00-17:00 Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", Куликовицьке споживче товариство (бар), Куликовицьке споживче товариство (пром.товари), Молитовний будинок, ФОП Оніщук Л.В. (магазин), ФОП Мельник Н.М. (ларьок). с. Гораймівка1. 09:00 до 17:00М НововолинськВул Чайковського 31-53 32-50Вул Чехова 27-33 22-362. ЦРП-6 Т-2 СШ-04-2 09:00 до 16:00 м Нововолинськ 15-й мікрорайонм-н Мажор Вепр Мяско кіоск Хлібторг павільйон ФОП Сиротюк ФОП Здигавідділ КБ Приватбанкк, кафе м Нововолинськдевятиповерхівки проспект Бандери 191. КТП-164 Л-1 09:30 - 16:00.с.Шменьки2. КТП-262 Л-1 9.30. - 11.00 с.Видраниця3. КТП-231 Л-2.3.4.5 11.00. - 13.00.ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАТНІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР",Фізична особа-підприємець Палій Василь Григорович,Фізична особа Михалевич Петро Макарович,ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТАУЕР" с. Замшани4. КТП-233 Л-1 13.20. - 17.00. с. Видраниця1 ЗТП-265 9:00-17:00 м.Рожище (гуртожитки) в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О.,магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк»,«Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 472 ПЛ-10кВ Л18-049:00-17:00 Радіорелейна станція.с.ТопільноФОП Кухарук С.М. КіоскТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цехТзОВ "Вудленд Україна" Виробничі приміщення МПП "Дельта" Магазин м.Рожище, вул.Суворова, Садова,Н.Ужвій,.Героїв УПА, Коперніка, Спортивна, Черняховського Калнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, КвітневаГагаріна, Міцкевича, Багряного, П.Орлика,Сосюри,Світанкова,пров.Ватутіна,.Григоренка, Дмитрівська,Соборності,Затишна Берегового, Комарова, Тітова,Ювілейна, Котляревського, Космонавтів,с.Топільно, вул.Шевченка,3 ПЛ-0,4кВ ТП-159 9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О.магазинФОП Яручик О.А. магазин, церква,ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,4 ПЛ-0,4кВ КТП-185 9:00-17:00 с.ТихотинФОП Островський Е.Л. свинарникСВК «Стожари» бригада-1ФОП Максимчук О.В. пилорама5 ПЛ-0,4кВ ТП-101 9:00-17:00 ФОП Волощук А.Г. АвтостоянкаПП Терещук В.В. Гараж-мастерняП-ць Пахолюк І.В. стом.кабінетРП ЖКГ КНС-2 м.Рожище, вул.Мостова,7-11, 8Березня,13-206 ПЛ-0,4кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар'янівка, вул.Прилісна,7 ПЛ-0,4кВ ТП-120 9:00-17:00 с. Романів, вул. Лісова8 ПЛ-0,4кВ ТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка,ФОП Касіян С.М. магазин, шкільна котельня, с.Кроватка,вул.Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна , Пугачова.9 ПЛ-0,4кВ ТП-179 9:00-17:00 продбаза с.Переспа10 ПЛ-0,4кВ ТП-241 Л3 9:00-17:00 с. Ольганівка, вул. Лісова11 ПЛ-10кВ Л30-03 9:00-17:00 м.Рожище (ГРП вул.Шилокадзе, ФОП Дмитрук О.П. магазин), смт.Дубище (магазини, торговий кіоск, КНС, водозабір, очисні споруди, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку), с.Рудня (АТС, відділення зв’язку, ФОП (Пилорама,Овочесховище,Гаврилович, Петручик), с.Ольганівка (ФАП, школа, магазин) м.Рожище, вул.Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Дорошенка, Набережна, Промислова, 65-128, Наливайка, 1-13, 2-12, Макаренка, 2-10, смт.Дубище вул. Зелена, 20-44, 51-77а, Грушевського, 12-26, Молодіжна, 12-15, Набережна, 1-11, с.Ольганівка вул. Гранична, Лісова12 ПЛ-0,4кВ ТП-429 Л2 9:00-17:00 ФОП Сегеда Т.М. кіоск смт. Дубище, вул. Дібрівська, 20-42, 23-4513 ПЛ-0,4кВ ТП-94 Л1 9:00-17:00 Римо-Католицька церква костелПП Степанюк В.П. майстерняПЖКГ контора, котельня м.Рожище, вул.Гагаріна,17-2914 ТП-363 9:00-17:00 Відділ культури Рожищенської РДА центр молоді м.Рожище, Незалежності, 61,67, Шевченка,81 ПЛ-10кВ Л-27-07 доЗТП-143 10:00-17:00 Магазин: Мото ,Настя Смт Стара Вижівка вул:Ковельська, Грушевського, Володимирська, Молодіжна, Незалежності, Ковельська, п-ща Миру2 КТП-53 10:00-17:00 с. Дубечне вул.:Лугова,Дубова,Підварська2 КТП-84 10:00-17:00 ФАП, Магазин, ВАТ Ковель молоко с Журавлинивул: Перемоги1 ПЛ-0,4кВКТП-176 10:00-15:30с.Дажва вул.Покрупівська, Ю.Панасюка, Барибанда2. 10:00-15:30ФОП Несторук, Шудрук- магазин, школа, їдальня,клуб, ФАП, пошта, АТС, церква, СКЗ, с.Туропин.