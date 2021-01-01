Де на Волині та у Луцьку не буде світла 19 лютого
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 19 лютого будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
Котельня, Художня майстерня, Стадіон,
м-ни: Арсен, Автоплюс, Все для сім’ї, Редакція м.Володимир-Волинський вул..Драгоманова
2 ЩТП 345 Л 3 09:00-17:00 М-н Зоряний, Пошта «Кур’єр» м.Володимир-Волинський
вул..Устилузька, 121 а
вул.. Туполева, 2,3
3 ЗТП 40 09:00-17:00 Школа-інтернат, господарський двір, спальний корпус, котельня, їдальня, учбовий корпус м.Володимир-Волинський
вул..Б.Хмельницького, Зелена, Богуна, Берегового,Філатова, Поповича, К.Основ’яненка, Левицького, Курбаса
Горохівський район
1. м.Горохів
9.00-16.00
ФОП Віктович,
ФОП Стопачинська.
м.Горохів:
вул. Б.Хмельницького,
вул. Галана.
Іваничівський район
1. ПЛ-10 кВ Л 04-04 від ЛР-34-3 для чистки траси 9:30-15:30 с. Біличі (частково), с. Заболотці вул. Гагаріна, вул. Лугова
2. Л-1, Л-2 від КТП-38 для чистки траси 10:00-16:00 с. Милятин, вул. Тараса Шевченка
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-1, ЩТП-206 09:00 - 16:00 с. Раків-Ліс, вул. Тиха, вул. Травнева, м. Камінь-Каширський, вул. В. Чорновола, вул. Межова, вул. Олімпійська
2. КТП-3 Л-3 09:00 - 16:00 АЗС WOG м. Камінь-Каширський, вул. Затишна, пров. Затишний, вул.Ватутіна(частково)
3. ЗТП-280 09:00 - 17:00 Торг.павільйон Шворака О. с. Грудки вул. Жукова.Чапаєва.Кірова
Ківерцівський район
1. 8:30-16:00
ТзОВ "Волиньплемптиця" - птахівник
с.Борохів
вул.Луцька
вул.Хутір
вул.М.Салюк,
2 ПЛ0,4 кВ від КТП-274 8:30-16:00 СФГ "Обрій"
молитовний будинок с.Городище
вул.Вишнева,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Велицька сільська рада с.Велицьк
2.
9:00-17:00
Голобська селищна рада
ФОП Кухар В.С
ТзОВ "Виробничо-комерційне підприємство"
Каскад ",Комунальне підприємство "Наше селище"
ФО Наумчук Р.О
Приватне мале підприємство "Квант"
ФОП Троцюк С.Б,ФОП Семенюк О.О смт.Голоби, вул.Ткача
3.
9:00-17:00
ФОП Денисюк Л.С
Свято-Дмитрівська церква с.Гішин
Відділ освіти Ковельської районної державної адміністрації
Доротищенська сільська Рада
Акціонерне товариство « оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ»
Ковельське МТМО Ковельської міської ради Волинської області
Дубівське споживче товариство с.Гішин
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 09:00-12:30
Майстерня МУ з/д погрузочної станції
Котельня,Магазин №41,Аптека №63
Трансгазіндастрі,Бюро товарної експертизи
Комерційний центр «Квантор»
Сімейна амбулаторія,Кафе «Кулінарія»
Тростянецькі ковбаси,Офіс товарної станції вул. Стрілецька(частково)
Луцький район
1. 10:00-16:00
ВУЖКГ смт.Торчин
Торчинська районна лікарня
ФОП Якушев Богдан Володимирович
ПАТ "Укртелеком"
ПрАТ"Київстар"
2. 10:00-17:00
ФОП Вербицький В.М., ФОП Равський С.В., ФОП Мамотюк М.А., ФОП Фірук В.І., ФОП Лесько В.Т., ФОП Бондарюк М.П., Милушівське СТ, ФОП Находа М.І., ФГ «Зміїнець», Луцька районна спілка СТ, ФОП Манукян О.В., ФОП Концевич А.В., Обслуговуючий копер. “Зміїїнець”, ОК “Ранок”, житл. масив “БАМ” с. Милуші вул. Надстирна, Торгова, Тарасова, 2-12 (парні),
с. Зміїнець вул. Північна, Козацька, Першотравнева, Ставкова, Луцька (непарні номери), Ясенева, Вишнева
Любомльський та Шацький райони
1. 9 00 -17 00 М/П с.Римачі Сільська Рада с.Римачі сРимачі
2 КТП 2 9 00 -17 00 Ветиренарна лікарня ,лабораторія ФОП Власюк Микола Андрійович Любомль вул і пров Бреська
3 ПЛ10кВ Л 56-01 до ЛР 84 9 00 -17 00 Лікарня с.Гуща, КП"Наше село"П/в с.Гуща, Церква с.ГущаСільська Рада с.ГущаБібліотека с. Гуща, Магазин с.Гуща сВишнівка.частково Гуща
4 ПЛ04кВКТП 189 9 00 -17 00 М/П с.Ростань Дитячий садок Клуб с. Ростань Маг.с.Ростань Школа.с.Ростань Церква с.Ростань Поштове відділення с. Ростань ПАТ"Укртелеком" Волинська філія с Ростань
5 КТП 5 9 00 -17 00 сСвітязь
6 КТП 293 9 00 -17 00 Військова частина 9971 Дит.садок Магазин с.Світязь Школа с.Світязь сСвітязь
7 КТП 295 9 00 -17 00 ФОП Шум Володимир Антонович ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІД"ФІРМА ПРОМІНЬ ЛТД" Бар "Водолій" Магазин с.Світязь Приватне виробничо-комерційне підприемство"Плесо" Ожема Віктор Митрофанович Бар АЛЬФ-2 сСвітязь
Любешівський район
1. 10:00-15:30
СГПП «Дружба» Господарські споруди; ПАТ Укрпошта поштове відділення; КНП ЦПМСЦ ФАП; ФОП Сергуц М.І. магазин; ФОП Касянчук В.Ф. пилорама; Дитячий садок; Церква; РОВР насосна станція. с. Підкормілля (Частково)
2. 09:00-17:00
РОВР Насосна станція
с. Цир (Частково)
Маневицький район
1. 10:00-17:00
Комарівська сільська рада (клуб, дит.садок), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Колківське споживче товариство (магазин), , Колківське споживче товариство (башня), Районний відділ освіти (школа, башня, їдальня), ФОП Гаврилюк С.А. (магазин), ФОП Гаврилюк С.А. (КДУ-2), Релігійна громада (пункт), Приватне акціонерне товариство "Киїстар" (станція), ФОП Тимошенко Ю.В. (магазин), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", ФОП Сахнюк Михайло Петрович (млин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Молитовний будинок. с. Комарово.
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-208 10:00-17:00 Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", Куликовицьке споживче товариство (бар), Куликовицьке споживче товариство (пром.товари), Молитовний будинок, ФОП Оніщук Л.В. (магазин), ФОП Мельник Н.М. (ларьок). с. Гораймівка
місто Нововолинськ
1. 09:00 до 17:00
М Нововолинськ
Вул Чайковського 31-53 32-50
Вул Чехова 27-33 22-36
2. ЦРП-6 Т-2 СШ-04-2 09:00 до 16:00 м Нововолинськ 15-й мікрорайон
м-н Мажор Вепр Мяско кіоск Хліб
торг павільйон ФОП Сиротюк ФОП Здига
відділ КБ Приватбанкк, кафе м Нововолинськ
девятиповерхівки проспект Бандери 19
Ратнівський район
1. КТП-164 Л-1 09:30 - 16:00.
с.Шменьки
2. КТП-262 Л-1 9.30. - 11.00 с.Видраниця
3. КТП-231 Л-2.3.4.5 11.00. - 13.00.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАТНІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР",Фізична особа-підприємець Палій Василь Григорович,Фізична особа Михалевич Петро Макарович,ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТАУЕР" с. Замшани
4. КТП-233 Л-1 13.20. - 17.00. с. Видраниця
Рожищенський район
1 ЗТП-265 9:00-17:00 м.Рожище (гуртожитки) в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О.,
магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк»,
«Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 47
2 ПЛ-10кВ Л18-04
9:00-17:00 Радіорелейна станція.с.Топільно
ФОП Кухарук С.М. Кіоск
ТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цехТзОВ "Вудленд Україна" Виробничі приміщення МПП "Дельта" Магазин м.Рожище, вул.Суворова, Садова,
Н.Ужвій,.Героїв УПА, Коперніка, Спортивна, Черняховського Калнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, Квітнева
Гагаріна, Міцкевича, Багряного, П.Орлика,Сосюри,Світанкова,
пров.Ватутіна,.Григоренка, Дмитрівська,Соборності,Затишна Берегового, Комарова, Тітова,
Ювілейна, Котляревського, Космонавтів,
с.Топільно, вул.Шевченка,
3 ПЛ-0,4кВ ТП-159 9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О.магазин
ФОП Яручик О.А. магазин, церква,ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,
4 ПЛ-0,4кВ КТП-185 9:00-17:00 с.Тихотин
ФОП Островський Е.Л. свинарник
СВК «Стожари» бригада-1
ФОП Максимчук О.В. пилорама
5 ПЛ-0,4кВ ТП-101 9:00-17:00 ФОП Волощук А.Г. Автостоянка
ПП Терещук В.В. Гараж-мастерня
П-ць Пахолюк І.В. стом.кабінет
РП ЖКГ КНС-2 м.Рожище, вул.Мостова,7-11, 8Березня,13-20
6 ПЛ-0,4кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар'янівка, вул.Прилісна,
7 ПЛ-0,4кВ ТП-120 9:00-17:00 с. Романів, вул. Лісова
8 ПЛ-0,4кВ ТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка,ФОП Касіян С.М. магазин, шкільна котельня, с.Кроватка,вул.Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна , Пугачова.
9 ПЛ-0,4кВ ТП-179 9:00-17:00 продбаза с.Переспа
10 ПЛ-0,4кВ ТП-241 Л3 9:00-17:00 с. Ольганівка, вул. Лісова
11 ПЛ-10кВ Л30-03 9:00-17:00 м.Рожище (ГРП вул.Шилокадзе, ФОП Дмитрук О.П. магазин), смт.Дубище (магазини, торговий кіоск, КНС, водозабір, очисні споруди, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку), с.Рудня (АТС, відділення зв’язку, ФОП (Пилорама,Овочесховище,Гаврилович, Петручик), с.Ольганівка (ФАП, школа, магазин) м.Рожище, вул.Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Дорошенка, Набережна, Промислова, 65-128, Наливайка, 1-13, 2-12, Макаренка, 2-10, смт.Дубище вул. Зелена, 20-44, 51-77а, Грушевського, 12-26, Молодіжна, 12-15, Набережна, 1-11, с.Ольганівка вул. Гранична, Лісова
12 ПЛ-0,4кВ ТП-429 Л2 9:00-17:00 ФОП Сегеда Т.М. кіоск смт. Дубище, вул. Дібрівська, 20-42, 23-45
13 ПЛ-0,4кВ ТП-94 Л1 9:00-17:00 Римо-Католицька церква костел
ПП Степанюк В.П. майстерня
ПЖКГ контора, котельня м.Рожище, вул.Гагаріна,17-29
14 ТП-363 9:00-17:00 Відділ культури Рожищенської РДА центр молоді м.Рожище, Незалежності, 61,67, Шевченка,8
Старовижівський район
1 ПЛ-10кВ Л-27-07 до
ЗТП-143 10:00-17:00 Магазин: Мото ,Настя Смт Стара Вижівка вул:
Ковельська, Грушевського, Володимирська, Молодіжна, Незалежності, Ковельська, п-ща Миру
2 КТП-53 10:00-17:00 с. Дубечне вул.:
Лугова,Дубова,Підварська
2 КТП-84 10:00-17:00 ФАП, Магазин, ВАТ Ковель молоко с Журавлини
вул: Перемоги
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-176 10:00-15:30
с.Дажва вул.Покрупівська, Ю.Панасюка, Барибанда
2. 10:00-15:30
ФОП Несторук, Шудрук- магазин, школа, їдальня,клуб, ФАП, пошта, АТС, церква, СКЗ, с.Туропин.
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
Котельня, Художня майстерня, Стадіон,
м-ни: Арсен, Автоплюс, Все для сім’ї, Редакція м.Володимир-Волинський вул..Драгоманова
2 ЩТП 345 Л 3 09:00-17:00 М-н Зоряний, Пошта «Кур’єр» м.Володимир-Волинський
вул..Устилузька, 121 а
вул.. Туполева, 2,3
3 ЗТП 40 09:00-17:00 Школа-інтернат, господарський двір, спальний корпус, котельня, їдальня, учбовий корпус м.Володимир-Волинський
вул..Б.Хмельницького, Зелена, Богуна, Берегового,Філатова, Поповича, К.Основ’яненка, Левицького, Курбаса
Горохівський район
1. м.Горохів
9.00-16.00
ФОП Віктович,
ФОП Стопачинська.
м.Горохів:
вул. Б.Хмельницького,
вул. Галана.
Іваничівський район
1. ПЛ-10 кВ Л 04-04 від ЛР-34-3 для чистки траси 9:30-15:30 с. Біличі (частково), с. Заболотці вул. Гагаріна, вул. Лугова
2. Л-1, Л-2 від КТП-38 для чистки траси 10:00-16:00 с. Милятин, вул. Тараса Шевченка
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-1, ЩТП-206 09:00 - 16:00 с. Раків-Ліс, вул. Тиха, вул. Травнева, м. Камінь-Каширський, вул. В. Чорновола, вул. Межова, вул. Олімпійська
2. КТП-3 Л-3 09:00 - 16:00 АЗС WOG м. Камінь-Каширський, вул. Затишна, пров. Затишний, вул.Ватутіна(частково)
3. ЗТП-280 09:00 - 17:00 Торг.павільйон Шворака О. с. Грудки вул. Жукова.Чапаєва.Кірова
Ківерцівський район
1. 8:30-16:00
ТзОВ "Волиньплемптиця" - птахівник
с.Борохів
вул.Луцька
вул.Хутір
вул.М.Салюк,
2 ПЛ0,4 кВ від КТП-274 8:30-16:00 СФГ "Обрій"
молитовний будинок с.Городище
вул.Вишнева,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Велицька сільська рада с.Велицьк
2.
9:00-17:00
Голобська селищна рада
ФОП Кухар В.С
ТзОВ "Виробничо-комерційне підприємство"
Каскад ",Комунальне підприємство "Наше селище"
ФО Наумчук Р.О
Приватне мале підприємство "Квант"
ФОП Троцюк С.Б,ФОП Семенюк О.О смт.Голоби, вул.Ткача
3.
9:00-17:00
ФОП Денисюк Л.С
Свято-Дмитрівська церква с.Гішин
Відділ освіти Ковельської районної державної адміністрації
Доротищенська сільська Рада
Акціонерне товариство « оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ»
Ковельське МТМО Ковельської міської ради Волинської області
Дубівське споживче товариство с.Гішин
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 09:00-12:30
Майстерня МУ з/д погрузочної станції
Котельня,Магазин №41,Аптека №63
Трансгазіндастрі,Бюро товарної експертизи
Комерційний центр «Квантор»
Сімейна амбулаторія,Кафе «Кулінарія»
Тростянецькі ковбаси,Офіс товарної станції вул. Стрілецька(частково)
Луцький район
1. 10:00-16:00
ВУЖКГ смт.Торчин
Торчинська районна лікарня
ФОП Якушев Богдан Володимирович
ПАТ "Укртелеком"
ПрАТ"Київстар"
2. 10:00-17:00
ФОП Вербицький В.М., ФОП Равський С.В., ФОП Мамотюк М.А., ФОП Фірук В.І., ФОП Лесько В.Т., ФОП Бондарюк М.П., Милушівське СТ, ФОП Находа М.І., ФГ «Зміїнець», Луцька районна спілка СТ, ФОП Манукян О.В., ФОП Концевич А.В., Обслуговуючий копер. “Зміїїнець”, ОК “Ранок”, житл. масив “БАМ” с. Милуші вул. Надстирна, Торгова, Тарасова, 2-12 (парні),
с. Зміїнець вул. Північна, Козацька, Першотравнева, Ставкова, Луцька (непарні номери), Ясенева, Вишнева
Любомльський та Шацький райони
1. 9 00 -17 00 М/П с.Римачі Сільська Рада с.Римачі сРимачі
2 КТП 2 9 00 -17 00 Ветиренарна лікарня ,лабораторія ФОП Власюк Микола Андрійович Любомль вул і пров Бреська
3 ПЛ10кВ Л 56-01 до ЛР 84 9 00 -17 00 Лікарня с.Гуща, КП"Наше село"П/в с.Гуща, Церква с.ГущаСільська Рада с.ГущаБібліотека с. Гуща, Магазин с.Гуща сВишнівка.частково Гуща
4 ПЛ04кВКТП 189 9 00 -17 00 М/П с.Ростань Дитячий садок Клуб с. Ростань Маг.с.Ростань Школа.с.Ростань Церква с.Ростань Поштове відділення с. Ростань ПАТ"Укртелеком" Волинська філія с Ростань
5 КТП 5 9 00 -17 00 сСвітязь
6 КТП 293 9 00 -17 00 Військова частина 9971 Дит.садок Магазин с.Світязь Школа с.Світязь сСвітязь
7 КТП 295 9 00 -17 00 ФОП Шум Володимир Антонович ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІД"ФІРМА ПРОМІНЬ ЛТД" Бар "Водолій" Магазин с.Світязь Приватне виробничо-комерційне підприемство"Плесо" Ожема Віктор Митрофанович Бар АЛЬФ-2 сСвітязь
Любешівський район
1. 10:00-15:30
СГПП «Дружба» Господарські споруди; ПАТ Укрпошта поштове відділення; КНП ЦПМСЦ ФАП; ФОП Сергуц М.І. магазин; ФОП Касянчук В.Ф. пилорама; Дитячий садок; Церква; РОВР насосна станція. с. Підкормілля (Частково)
2. 09:00-17:00
РОВР Насосна станція
с. Цир (Частково)
Маневицький район
1. 10:00-17:00
Комарівська сільська рада (клуб, дит.садок), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Колківське споживче товариство (магазин), , Колківське споживче товариство (башня), Районний відділ освіти (школа, башня, їдальня), ФОП Гаврилюк С.А. (магазин), ФОП Гаврилюк С.А. (КДУ-2), Релігійна громада (пункт), Приватне акціонерне товариство "Киїстар" (станція), ФОП Тимошенко Ю.В. (магазин), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", ФОП Сахнюк Михайло Петрович (млин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Молитовний будинок. с. Комарово.
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-208 10:00-17:00 Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", Куликовицьке споживче товариство (бар), Куликовицьке споживче товариство (пром.товари), Молитовний будинок, ФОП Оніщук Л.В. (магазин), ФОП Мельник Н.М. (ларьок). с. Гораймівка
місто Нововолинськ
1. 09:00 до 17:00
М Нововолинськ
Вул Чайковського 31-53 32-50
Вул Чехова 27-33 22-36
2. ЦРП-6 Т-2 СШ-04-2 09:00 до 16:00 м Нововолинськ 15-й мікрорайон
м-н Мажор Вепр Мяско кіоск Хліб
торг павільйон ФОП Сиротюк ФОП Здига
відділ КБ Приватбанкк, кафе м Нововолинськ
девятиповерхівки проспект Бандери 19
Ратнівський район
1. КТП-164 Л-1 09:30 - 16:00.
с.Шменьки
2. КТП-262 Л-1 9.30. - 11.00 с.Видраниця
3. КТП-231 Л-2.3.4.5 11.00. - 13.00.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАТНІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР",Фізична особа-підприємець Палій Василь Григорович,Фізична особа Михалевич Петро Макарович,ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТАУЕР" с. Замшани
4. КТП-233 Л-1 13.20. - 17.00. с. Видраниця
Рожищенський район
1 ЗТП-265 9:00-17:00 м.Рожище (гуртожитки) в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О.,
магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк»,
«Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 47
2 ПЛ-10кВ Л18-04
9:00-17:00 Радіорелейна станція.с.Топільно
ФОП Кухарук С.М. Кіоск
ТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цехТзОВ "Вудленд Україна" Виробничі приміщення МПП "Дельта" Магазин м.Рожище, вул.Суворова, Садова,
Н.Ужвій,.Героїв УПА, Коперніка, Спортивна, Черняховського Калнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, Квітнева
Гагаріна, Міцкевича, Багряного, П.Орлика,Сосюри,Світанкова,
пров.Ватутіна,.Григоренка, Дмитрівська,Соборності,Затишна Берегового, Комарова, Тітова,
Ювілейна, Котляревського, Космонавтів,
с.Топільно, вул.Шевченка,
3 ПЛ-0,4кВ ТП-159 9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О.магазин
ФОП Яручик О.А. магазин, церква,ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,
4 ПЛ-0,4кВ КТП-185 9:00-17:00 с.Тихотин
ФОП Островський Е.Л. свинарник
СВК «Стожари» бригада-1
ФОП Максимчук О.В. пилорама
5 ПЛ-0,4кВ ТП-101 9:00-17:00 ФОП Волощук А.Г. Автостоянка
ПП Терещук В.В. Гараж-мастерня
П-ць Пахолюк І.В. стом.кабінет
РП ЖКГ КНС-2 м.Рожище, вул.Мостова,7-11, 8Березня,13-20
6 ПЛ-0,4кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар'янівка, вул.Прилісна,
7 ПЛ-0,4кВ ТП-120 9:00-17:00 с. Романів, вул. Лісова
8 ПЛ-0,4кВ ТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка,ФОП Касіян С.М. магазин, шкільна котельня, с.Кроватка,вул.Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна , Пугачова.
9 ПЛ-0,4кВ ТП-179 9:00-17:00 продбаза с.Переспа
10 ПЛ-0,4кВ ТП-241 Л3 9:00-17:00 с. Ольганівка, вул. Лісова
11 ПЛ-10кВ Л30-03 9:00-17:00 м.Рожище (ГРП вул.Шилокадзе, ФОП Дмитрук О.П. магазин), смт.Дубище (магазини, торговий кіоск, КНС, водозабір, очисні споруди, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку), с.Рудня (АТС, відділення зв’язку, ФОП (Пилорама,Овочесховище,Гаврилович, Петручик), с.Ольганівка (ФАП, школа, магазин) м.Рожище, вул.Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Дорошенка, Набережна, Промислова, 65-128, Наливайка, 1-13, 2-12, Макаренка, 2-10, смт.Дубище вул. Зелена, 20-44, 51-77а, Грушевського, 12-26, Молодіжна, 12-15, Набережна, 1-11, с.Ольганівка вул. Гранична, Лісова
12 ПЛ-0,4кВ ТП-429 Л2 9:00-17:00 ФОП Сегеда Т.М. кіоск смт. Дубище, вул. Дібрівська, 20-42, 23-45
13 ПЛ-0,4кВ ТП-94 Л1 9:00-17:00 Римо-Католицька церква костел
ПП Степанюк В.П. майстерня
ПЖКГ контора, котельня м.Рожище, вул.Гагаріна,17-29
14 ТП-363 9:00-17:00 Відділ культури Рожищенської РДА центр молоді м.Рожище, Незалежності, 61,67, Шевченка,8
Старовижівський район
1 ПЛ-10кВ Л-27-07 до
ЗТП-143 10:00-17:00 Магазин: Мото ,Настя Смт Стара Вижівка вул:
Ковельська, Грушевського, Володимирська, Молодіжна, Незалежності, Ковельська, п-ща Миру
2 КТП-53 10:00-17:00 с. Дубечне вул.:
Лугова,Дубова,Підварська
2 КТП-84 10:00-17:00 ФАП, Магазин, ВАТ Ковель молоко с Журавлини
вул: Перемоги
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-176 10:00-15:30
с.Дажва вул.Покрупівська, Ю.Панасюка, Барибанда
2. 10:00-15:30
ФОП Несторук, Шудрук- магазин, школа, їдальня,клуб, ФАП, пошта, АТС, церква, СКЗ, с.Туропин.
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