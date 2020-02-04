вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Спецпризначенці вилучили зброю у чоловіка на проспекті Волі

Спецпризначенці вилучили зброю у чоловіка на проспекті Волі
Учора, 17 лютого, під час опрацювання виклику на проспекті Волі у Луцьку бійці роти поліції особливого призначення виявили у 40-річного місцевого жителя пістолет та 10 набоїв.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції. Небезпечні предмети вилучили. Їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Триває досудове розслідування, розпочате за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає, зокрема, до семи років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пістолет, набої, спецпризначенці, проспект Волі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині врятували лебедя, який примерз до криги
Сьогодні, 15:34
Спецпризначенці вилучили зброю у чоловіка на проспекті Волі
Сьогодні, 15:29
Розмитнення «євроблях» максимум за 1000 євро: Рада ухвалила за основу новий закон
Сьогодні, 15:12
Поблизу Луцька затримали бус із 100 ящиками контрафактної горілки
Сьогодні, 14:51
У тубдиспансері Луцька прокоментували трагедію із падінням пацієнта з вікна
Сьогодні, 14:34
Схожі новини
У волинянина вилучили пістолет і набої У волинянина вилучили пістолет і набої
04 лютий, 2020, 20:37
Деякі будинки у центрі Луцька 6 лютого будуть без тепла Деякі будинки у центрі Луцька 6 лютого будуть без тепла
06 лютий, 00:35
У місті на Волині чоловік влаштував стрілянину серед вулиці У місті на Волині чоловік влаштував стрілянину серед вулиці
19 січень, 10:41
18-річний хлопець викрав із кишені волинянина пневматичний пістолет 18-річний хлопець викрав із кишені волинянина пневматичний пістолет
06 січень, 18:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині врятували лебедя, який примерз до криги
Сьогодні, 15:34
 0
Спецпризначенці вилучили зброю у чоловіка на проспекті Волі
Сьогодні, 15:29
 0
Розмитнення «євроблях» максимум за 1000 євро: Рада ухвалила за основу новий закон
Сьогодні, 15:12
 0
Поблизу Луцька затримали бус із 100 ящиками контрафактної горілки
Сьогодні, 14:51
 0
У тубдиспансері Луцька прокоментували трагедію із падінням пацієнта з вікна
Сьогодні, 14:34
 0
Медіа
відео
1/8