Спецпризначенці вилучили зброю у чоловіка на проспекті Волі





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції. Небезпечні предмети вилучили. Їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.



Триває досудове розслідування, розпочате за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає, зокрема, до семи років позбавлення волі.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 17 лютого, під час опрацювання виклику на проспекті Волі у Луцьку бійці роти поліції особливого призначення виявили у 40-річного місцевого жителя пістолет та 10 набоїв.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції. Небезпечні предмети вилучили. Їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.Триває досудове розслідування, розпочате за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає, зокрема, до семи років позбавлення волі.

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