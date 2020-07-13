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На Волині врятували лебедя, який примерз до криги

На Волині врятували лебедя, який примерз до криги
Сьогодні у Ковелі на Турії врятували лебедя, який примерз до льоду.

Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.

Птаха, який примерз до криги, помітила ковельчанка Валентина, яка і зателефонувала в Управління ДСНС України у Волинській області. Представники служби прибули на місце, звільнили птаха. Разом з працівниками відділу цивільного захисту та екологічної безпеки відвезли його у ветеринарну клініку.

Як там повідомили, у лебедя переохолодження, тому кілька днів за ним потрібно поспостерігати. Пані Валентина і взялась допомагати та забрала пернатого додому.

«Сьогодні завдяки небайдужій ковельчанці було врятовано лебедя. Хочеться подякувати пані Валентині за її добре серце, за те, що вона взяла опіку над білим красенем. Це надзвичайно важливо, адже ще цієї ночі ми очікуємо на сильний мороз. А за кілька днів птаха ми знову повернемо у звичне для нього середовище », - зазначила Оксана Козакевич, головний спеціаліст відділу цивільного захисту та екологічної безпеки.

На Волині врятували лебедя, який примерз до криги


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Теги: Ковель, порятунок лебедя, рятувальники
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