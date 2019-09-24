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Волинські надзвичайники врятували від вогню господарську споруду

Волинські надзвичайники врятували від вогню господарську споруду
Сьогодні, 18 лютого, в місті Ковелі на вулиці Купріна сталася пожежа у господарській споруді.

Повідомлення про загорання споруди надійшло до служби 101 о 10:26, інформує пресслужба волинських рятувальників.

О 10:40 до місця виклику прибули працівники 4-ої державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля у складі двох відділень.

За 14 хвилин рятувальники локалізували горіння, а ще пів години – ліквідували. Одночасно з гасінням були вжиті заходи щодо запобігання поширенню пожежі на суміжні житлові та господарські споруди.

Причина пожежі встановлюється.

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Теги: Ковель, пожежа, господарська споруда
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