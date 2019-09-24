Волинські надзвичайники врятували від вогню господарську споруду





Повідомлення про загорання споруди надійшло до служби 101 о 10:26, інформує пресслужба волинських рятувальників.



О 10:40 до місця виклику прибули працівники 4-ої державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля у складі двох відділень.



За 14 хвилин рятувальники локалізували горіння, а ще пів години – ліквідували. Одночасно з гасінням були вжиті заходи щодо запобігання поширенню пожежі на суміжні житлові та господарські споруди.



Причина пожежі встановлюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 18 лютого, в місті Ковелі на вулиці Купріна сталася пожежа у господарській споруді.Повідомлення про загорання споруди надійшло до служби 101 о 10:26, інформує пресслужба волинських рятувальників.О 10:40 до місця виклику прибули працівники 4-ої державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля у складі двох відділень.За 14 хвилин рятувальники локалізували горіння, а ще пів години – ліквідували. Одночасно з гасінням були вжиті заходи щодо запобігання поширенню пожежі на суміжні житлові та господарські споруди.Причина пожежі встановлюється.

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