Волинські надзвичайники врятували від вогню господарську споруду
Сьогодні, 16:10
Сьогодні, 18 лютого, в місті Ковелі на вулиці Купріна сталася пожежа у господарській споруді.
Повідомлення про загорання споруди надійшло до служби 101 о 10:26, інформує пресслужба волинських рятувальників.
О 10:40 до місця виклику прибули працівники 4-ої державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля у складі двох відділень.
За 14 хвилин рятувальники локалізували горіння, а ще пів години – ліквідували. Одночасно з гасінням були вжиті заходи щодо запобігання поширенню пожежі на суміжні житлові та господарські споруди.
Причина пожежі встановлюється.
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Повідомлення про загорання споруди надійшло до служби 101 о 10:26, інформує пресслужба волинських рятувальників.
О 10:40 до місця виклику прибули працівники 4-ої державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля у складі двох відділень.
За 14 хвилин рятувальники локалізували горіння, а ще пів години – ліквідували. Одночасно з гасінням були вжиті заходи щодо запобігання поширенню пожежі на суміжні житлові та господарські споруди.
Причина пожежі встановлюється.
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