У Луцьку вшанували пам'ять загиблих у боях за Дебальцеве. ФОТО





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Віддати шану українським захисникам прийшли й перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Мовенко та заступник керівника області Анатолій Костик.



Зокрема, на Театральному майдані обласного центру біля фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України» відбулася громадська панахида за полеглих під час бойових дій за визволення Дебальцеве. Учасники заходу поклали квіти до фотостенду та вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.



«Низько вклоняємося родинам загиблих та висловлюємо вам щирі співчуття, – звернувся до родичів полеглих захисників Сергій Мовенко. – Слова безмежної вдячності адресуємо полеглим героям, які загинули, відстоюючи незалежність України. Ми ніколи не забудемо їх подвиг. На їх прикладі ми будемо виховувати майбутні покоління патріотів своєї держави, аби Україна процвітала та завжди була незалежною державою».



Перший заступник голови облдержадміністрації також побажав здоров’я і довголіття українським захисникам, які повернулися живими додому із зони АТО/ООС.



До слова, загальні втрати українських сил у боях за Дебальцеве складають майже 300 осіб. За офіційними даними, лише під час боїв на Дебальцевському плацдармі взимку 2015 року загинуло 179 військових.



Восьмеро волинян також не повернулися до своїх домівок після боїв

на Дебальцевському плацдармі, а саме: Василь Демчук, Олександр Кінах, Володимир Мельник, Сергій Свищ, Андрій Сохацький, Віталій Харитонюк, Денис Чабанчук та Сергій Шкредь.



Довідково



Бої за Дебальцеве – одна з найбільших операцій збройного конфлікту на Донбасі, другий після Іловайська масштабний випадок, що свідчить про участь російської армії у війні на Сході України. Дебальцівська операція вважається успішною оборонною операцією українських військ та ще однією героїчною сторінкою в історії України.



Дебальцеве є містом з великим залізничним вузлом, яке розташоване на перехресті двох автошляхів міжнародного значення: М03, що має напрям Харків-Бахмут-кордон РФ до Ростова-на-Дону, і М04, що поєднує Луганськ з Донецьком.



Бої за місто розпочалися в кінці липня 2014 року та в ході літніх боїв Дебальцеве і навколишні населені пункти були визволені.



Однак, після Першого мінського перемир'я з жовтня 2014 року бої під Дебальцевим загострилися. Станом на початок 2015 року, українські сили утримували Дебальцевський виступ: Дебальцеве, Вуглегірськ, Рідкодуб, Чорнухине. Із падінням Донецького аеропорту в 20-х числах січня, сили окупаційних корпусів за підтримки російських військ розпочали атаки на Дебальцеве.



Зимові Бої за Дебальцеве, або Дебальцівський плацдарм тривали з 21 січня до 18 лютого 2015 року.



За версією Генерального штабу ЗСУ, утримуючи Дебальцевський плацдарм до 18 лютого, українські війська зірвали плани бойовиків на масштабний наступ, який передбачав захоплення Артемівська, Краматорська і навіть подальший рух бойовиків у напрямку Харкова. Завданням українських військових формувань було якнайдовше стримувати сили противника, завдаючи їм максимальних втрат, аби бойовики не мали змоги розширити межі контрольованої ними території.



18 лютого 2015 року українські військові почали плановий та організований відступ з Дебальцевого.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Скорботні заходи із вшанування пам’ять загиблих у боях за Дебальцеве відбулися у Луцьку сьогодні, 18 лютого, за участю представників місцевої влади, родичів загиблих, громадськості міста та духовенства.Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.Віддати шану українським захисникам прийшли й перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Мовенко та заступник керівника області Анатолій Костик.Зокрема, на Театральному майдані обласного центру біля фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України» відбулася громадська панахида за полеглих під час бойових дій за визволення Дебальцеве. Учасники заходу поклали квіти до фотостенду та вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.«Низько вклоняємося родинам загиблих та висловлюємо вам щирі співчуття, – звернувся до родичів полеглих захисників Сергій Мовенко. – Слова безмежної вдячності адресуємо полеглим героям, які загинули, відстоюючи незалежність України. Ми ніколи не забудемо їх подвиг. На їх прикладі ми будемо виховувати майбутні покоління патріотів своєї держави, аби Україна процвітала та завжди була незалежною державою».Перший заступник голови облдержадміністрації також побажав здоров’я і довголіття українським захисникам, які повернулися живими додому із зони АТО/ООС.До слова, загальні втрати українських сил у боях за Дебальцеве складають майже 300 осіб. За офіційними даними, лише під час боїв на Дебальцевському плацдармі взимку 2015 року загинуло 179 військових.Восьмеро волинян також не повернулися до своїх домівок після боївна Дебальцевському плацдармі, а саме:Бої за Дебальцеве – одна з найбільших операцій збройного конфлікту на Донбасі, другий після Іловайська масштабний випадок, що свідчить про участь російської армії у війні на Сході України. Дебальцівська операція вважається успішною оборонною операцією українських військ та ще однією героїчною сторінкою в історії України.Дебальцеве є містом з великим залізничним вузлом, яке розташоване на перехресті двох автошляхів міжнародного значення: М03, що має напрям Харків-Бахмут-кордон РФ до Ростова-на-Дону, і М04, що поєднує Луганськ з Донецьком.Бої за місто розпочалися в кінці липня 2014 року та в ході літніх боїв Дебальцеве і навколишні населені пункти були визволені.Однак, після Першого мінського перемир'я з жовтня 2014 року бої під Дебальцевим загострилися. Станом на початок 2015 року, українські сили утримували Дебальцевський виступ: Дебальцеве, Вуглегірськ, Рідкодуб, Чорнухине. Із падінням Донецького аеропорту в 20-х числах січня, сили окупаційних корпусів за підтримки російських військ розпочали атаки на Дебальцеве.Зимові Бої за Дебальцеве, або Дебальцівський плацдарм тривали з 21 січня до 18 лютого 2015 року.За версією Генерального штабу ЗСУ, утримуючи Дебальцевський плацдарм до 18 лютого, українські війська зірвали плани бойовиків на масштабний наступ, який передбачав захоплення Артемівська, Краматорська і навіть подальший рух бойовиків у напрямку Харкова. Завданням українських військових формувань було якнайдовше стримувати сили противника, завдаючи їм максимальних втрат, аби бойовики не мали змоги розширити межі контрольованої ними території.18 лютого 2015 року українські військові почали плановий та організований відступ з Дебальцевого.

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