Скандал у луцькому дитсадку: вихователька звільнилась з роботи за власним бажанням. ВІДЕО









Що сталося у групі "Веселка"



Сину Яни Антонюк Даниїлу – 4 роки. Він – вихованець групи "Веселка" у ДНЗ №37. Нині дитина вдома, до садочка повертатися не хоче. Жінка показує світлину, на якій навколо рота червоні подразнення та лущення. Зі слів жінки - це сліди від скотчу, яким вихователька заклеювала дитині рот.



Про інцидент, каже, дізналася від іншої мами.



"Мені подзвонила інша мама і розповіла, що її дитина говорить про мого сина і ще одного хлопчика. Що їм заклеювали рот вихователі, обмотували. Коли запитала, мій усе розказав: що він плакав, що його ставили у куток і дітки сміялися з нього", - каже Яна Антонюк.



Жінка розповіла, що раніше вихователька розповідала про гіперактивність дитини. "Юліанівна завжди була привітна, але постійно жалілася, що дуже вредний", - каже мама. З її слів, вдома завжди знаходить підхід до сина.



Вихователька пішла з роботи за власним бажанням



Виховательку групи "Веселка" Суспільне зустріло в міському управлінні освіти. 56-річну жінку звуть Олена, прізвища свого педагогиня не назвала. Каже: "Нічого і нікому не моталося навколо голови".



"У той день маркувалися меблі, я тримала маленький скотч, в групі були діти, вони дуже шуміли, тримала в руках скотч, можливо десь голосніше сказала ніж треба було, щоб не шуміли", - запевняє вихователька.



Зі слів жінки, єдине порушення, яке визнає - підвищення голосу. "Як склалося так склалося. Зараз я дуже шкодую, що це відбулося".



Після розголосу у ЗМІ вихователька написала заяву на звільнення і пішла з роботи за власним бажанням.



Позиція освітян і колег виховательки



Нині в групі "Веселка" замість двох виховательок залишилася одна - Марія Радзивілюк. Вона розповіла, що виховують дітей молодшої групи, яким по 3-4 роки.



"Я не бачила цього. Це була не моя зміна, звідки я можу знати що там було?! І дітки такого не розказували", - каже колега виховательки.



Директорка ДНЗ у слова батьків не вірить. Журналістам розповіла: "Я навіть не допускаю, що таке могло бути, бо ми завжди ішли на зустріч батькам, але завжди захищаємо інтереси дітей".



За коментарем Суспільне звернулося до начальниці міського управління освіти. Зі слів Зіновії Лещенко, за останні роки подібних випадків у поведінці вихователів чи скарг не було. Звільнена працівниця має 30-річний стаж роботи.



В закладі нині створили комісію, триває службове розслідування.



"Думали зняти соціальну напругу – перевівши її в інший заклад. Вона не заперечувала факт, що мала вузенький скотч в руках, яким клеїла маркування. Вона не заперечувала, що діти шуміли", - каже головна освітянка Луцька.



Суспільне побувало у дитсадку і поспілкувалося також із батьками інших вихованців групи. Думки батьків щодо ситуації із вихователькою різняться.



Чи використовувала вихователька скотч на дітях мають встановити правоохоронці. Зі слів речниці Нацполіції області Ольги Бузулук, справу порушили за ч.1 ст. 137 КК України, йдеться про неналежне виконання обов'язків, що спричинило шкоду дитині. Відомості про випадок зареєструвала прокуратура Волині.



Поки правоохоронці розслідують інцидент батьки групи "Веселка" планують встановити у садку відеокамери, аби відстежувати виховний процес в режимі онлайн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські правоохоронці почали розслідувати справу щодо ймовірного некоректного поводження із дитиною у закладі дошкільної освіти №37 "Дзвіночок" в Луцьку. Мама одного із вихованців каже, що вихователька заклеїла її сину рот скотчем Суспільне зібрало думки, батьків, педагогів, керівників профільних управлінь та правоохоронців, які взялися розслідувати справу. Також ситуацію прокоментувала й сама вихователька.СинуДаниїлу – 4 роки. Він – вихованець групи "Веселка" у ДНЗ №37. Нині дитина вдома, до садочка повертатися не хоче. Жінка показує світлину, на якій навколо рота червоні подразнення та лущення. Зі слів жінки - це сліди від скотчу, яким вихователька заклеювала дитині рот.Про інцидент, каже, дізналася від іншої мами."Мені подзвонила інша мама і розповіла, що її дитина говорить про мого сина і ще одного хлопчика. Що їм заклеювали рот вихователі, обмотували. Коли запитала, мій усе розказав: що він плакав, що його ставили у куток і дітки сміялися з нього", - каже Яна Антонюк.Жінка розповіла, що раніше вихователька розповідала про гіперактивність дитини. "Юліанівна завжди була привітна, але постійно жалілася, що дуже вредний", - каже мама. З її слів, вдома завжди знаходить підхід до сина.Виховательку групи "Веселка" Суспільне зустріло в міському управлінні освіти. 56-річну жінку звуть Олена, прізвища свого педагогиня не назвала. Каже: "Нічого і нікому не моталося навколо голови"."У той день маркувалися меблі, я тримала маленький скотч, в групі були діти, вони дуже шуміли, тримала в руках скотч, можливо десь голосніше сказала ніж треба було, щоб не шуміли", - запевняє вихователька.Зі слів жінки, єдине порушення, яке визнає - підвищення голосу. "Як склалося так склалося. Зараз я дуже шкодую, що це відбулося".Після розголосу у ЗМІ вихователька написала заяву на звільнення і пішла з роботи за власним бажанням.Нині в групі "Веселка" замість двох виховательок залишилася одна -. Вона розповіла, що виховують дітей молодшої групи, яким по 3-4 роки."Я не бачила цього. Це була не моя зміна, звідки я можу знати що там було?! І дітки такого не розказували", - каже колега виховательки.Директорка ДНЗ у слова батьків не вірить. Журналістам розповіла: "Я навіть не допускаю, що таке могло бути, бо ми завжди ішли на зустріч батькам, але завжди захищаємо інтереси дітей".За коментарем Суспільне звернулося до начальниці міського управління освіти. Зі слів, за останні роки подібних випадків у поведінці вихователів чи скарг не було. Звільнена працівниця має 30-річний стаж роботи.В закладі нині створили комісію, триває службове розслідування."Думали зняти соціальну напругу – перевівши її в інший заклад. Вона не заперечувала факт, що мала вузенький скотч в руках, яким клеїла маркування. Вона не заперечувала, що діти шуміли", - каже головна освітянка Луцька.Суспільне побувало у дитсадку і поспілкувалося також із батьками інших вихованців групи. Думки батьків щодо ситуації із вихователькою різняться.Чи використовувала вихователька скотч на дітях мають встановити правоохоронці. Зі слів речниці Нацполіції області, справу порушили за ч.1 ст. 137 КК України, йдеться про неналежне виконання обов'язків, що спричинило шкоду дитині. Відомості про випадок зареєструвала прокуратура Волині.Поки правоохоронці розслідують інцидент батьки групи "Веселка" планують встановити у садку відеокамери, аби відстежувати виховний процес в режимі онлайн.

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