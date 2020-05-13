У двох районах Волині затримали автомобілі із сумнівною деревиною

Транспортні засоби, завантаженні лісопродукцією сумнівного походження, затримали у Камінь-Каширському та Луцькому районах.Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.Учора, 17 лютого, на автодорозі поблизу села Оконськ співробітники поліції разом із працівниками лісової охорони затримали автомобіль Volvo з причіпом, завантажений колодами сосни загальною кубомасою орієнтовно 40 м. кубічних.Під час перевірки товарно-транспортної накладної правоохоронці виявили розбіжність у довжині сосен, а наявні на деревині бирки не відповідали фактичному діаметру колод.Цього ж дня на автодорозі сполученням «Колки – Красна Воля» Луцького району поліцейські затримали автомобіль Mercedes-Benz, який перевозив дубові дошки. Водій транспортного засобу документів на вантаж правоохоронцям не надав.За обома фактами відомості поліція внесла до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Триває перевірка.