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У 21-річного волинянина вдома знайшли наркотики

У 21-річного волинянина вдома знайшли наркотики
У Рожищі під час санкціонованого обшуку за місцем проживання 21-річного жителя міста вилучили наркотики.

Так, поліцейські виявили та вилучили ємність з речовиною, схожою на марихуану та пакунок із порошком білого кольору, а також пристрої для вживання наркотиків, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

Вилучене направили на дослідження.

Триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

У 21-річного волинянина вдома знайшли наркотики
У 21-річного волинянина вдома знайшли наркотики
У 21-річного волинянина вдома знайшли наркотики
У 21-річного волинянина вдома знайшли наркотики


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Теги: наркотики, Рожище, молодик
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