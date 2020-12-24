У 21-річного волинянина вдома знайшли наркотики
Сьогодні, 19:12
У Рожищі під час санкціонованого обшуку за місцем проживання 21-річного жителя міста вилучили наркотики.
Так, поліцейські виявили та вилучили ємність з речовиною, схожою на марихуану та пакунок із порошком білого кольору, а також пристрої для вживання наркотиків, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Вилучене направили на дослідження.
Триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
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Так, поліцейські виявили та вилучили ємність з речовиною, схожою на марихуану та пакунок із порошком білого кольору, а також пристрої для вживання наркотиків, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Вилучене направили на дослідження.
Триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
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