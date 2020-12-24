У 21-річного волинянина вдома знайшли наркотики





Так, поліцейські виявили та вилучили ємність з речовиною, схожою на марихуану та пакунок із порошком білого кольору, а також пристрої для вживання наркотиків, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.



Вилучене направили на дослідження.



Триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі під час санкціонованого обшуку за місцем проживання 21-річного жителя міста вилучили наркотики.Так, поліцейські виявили та вилучили ємність з речовиною, схожою на марихуану та пакунок із порошком білого кольору, а також пристрої для вживання наркотиків, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Вилучене направили на дослідження.Триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

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