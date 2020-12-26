У Миколаєві пара безхатьків оселилась в підвалі житлового будинку: жінка на 9-му місяці вагітності. ВІДЕО





Вочевидь, збираються там народжувати — жінка на останніх місяцях вагітності. Проте мешканці дому обурені — кажуть, що бояться такого сусідства і просять міські служби виселити підвальних квартирантів, - пише



39-річна Валентина Карп показала журналістам своє житло. Каже – захаращений підвал перетворили на "хороми". Теплу воду, зізнається, беруть з системи опалення. А меблі притягли від навколишніх смітників. Все тут, каже, зроблено руками Андрія.



Валентина та Андрій кажуть – змушені жити у підвалі, бо гроші, які вони заробили важкою працею у полі – вкрали. Пара розповідає: у центрі для безпритульних чоловіків та жінок селять окремо. Тому вони і переїхали у цей підвал.



За словами подружжя, до підвалу їх пустили місцеві, аби приміщення охороняли. Однак мешканці будинку ці слова спростовують, і кажуть, що побоюються такого сусідства.



У департаменті ЖКГ кажуть – мешканцям слід самим виселяти непроханих квартирантів. Люди викликали поліцію. Поліцейські, що побачили жінку на останніх місяцях вагітності, викликали "швидку". Медикам знадобилася година, аби вмовити Валентину поїхати з ними. Збираючись до лікарні жінка зізналася, що після пологів дитину залишить у лікарні, а забере пізніше.



Ця дитина буде у Валентини сьомою. Інші шестеро живуть у Херсонській області. Поки Андрій поїхав з коханою до лікарні - поліція подзвонила до соцслужб, аби пару разом оселили у притулку. Принаймні поки їм не відновлять загублені документи.







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