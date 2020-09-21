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Команда «Дім Фасадів» стала чемпіоном першої ліги з футзалу у Волинській області*

Команда «Дім Фасадів» стала чемпіоном першої ліги з футзалу у Волинській області*
«Дім Фасадів» – це не тільки про якісне утеплення, оздоблення та термомодернізацію будинків старого житлового фонду. «Дім Фасадів» – це також і про спорт.

Генеральний директор будівельної компанії «Дім Фасадів» Андрій Ковальчук підтримує та вболіває за спорт на Волині. Зокрема, допомагає молодій команді з футзалу, яка нещодавно стала чемпіоном першої ліги у Волинській області.

Тренер і гравець команди «Дім Фасадів» Ігор Кравчук розповідає, що команда існує вже 4 роки. Минулоріч у них не було фінансування, тому вони активно шукали спонсора. За тиждень до початку Чемпіонату Волині з футзалу спортсмени звернулися до Андрія Ковальчука з проханням допомогти.

«Вони радо нас підтримали. Команда могла й не взяти участі у цьому чемпіонаті, оскільки це досить великі кошти. Своїми силами ми навряд змогли б їх зібрати», - зауважує Ігор Кравчук.

Команда «Дім Фасадів» стала чемпіоном першої ліги з футзалу у Волинській області*


Він зазначає, що їхній проєкт є дуже затратним і, разом з тим, абсолютно не прибутковим. Адже гравцям потрібні форма, м’ячі, місце для тренування тощо. Він каже: «Люди з компанії «Дім Фасадів» просто люблять та підтримують спорт, не шкодують власних коштів на розвивиток спорту на Волині, зокрема футзалу».

Після перемоги у першій лізі чемпіонату команда не збирається зупинятися на досягнутом. Наступного тижня гравці поборються за звання абсолютного чемпіона першої ліги Волині з футзалу. Також команда вийшла у півфінал Кубку АМФВ. Наразі хлопці тренуються у спортивно-оздоровчому комплексі «Адреналін сіті».

«Ми будемо старатися завоювати перші місця, щоб принести додаткові кубки і перемоги в скарбничку нашої команди, і порадувати компанію, ім'я якої має команда, своїми перемогами», - ділиться спортсмен.

Команда «Дім Фасадів» стала чемпіоном першої ліги з футзалу у Волинській області*

Команда «Дім Фасадів» стала чемпіоном першої ліги з футзалу у Волинській області*

Команда «Дім Фасадів» стала чемпіоном першої ліги з футзалу у Волинській області*


Наступного сезону команда планує вийти у вищу лігу Волині. Ігор Кравчук вважає, що співпраця із будівельною компанією «Дім Фасадів» - чудова можливість для подальшого розвитку гравців.

«Це великий розвиток для нас. Хлопці не є професійними спортсменами. Але за три роки я сформував хороший колектив з молодих гравців. Надалі, я думаю, нас чекає багато перемог», - підсумовує тренер команди «Дім Фасадів».

Команда «Дім Фасадів» стала чемпіоном першої ліги з футзалу у Волинській області*

Команда «Дім Фасадів» стала чемпіоном першої ліги з футзалу у Волинській області*


Керівник компанії «Дім Фасадів» Андрій Ковальчук є президентом ГО «Луцька міська шахово-шашкова федерація», він активно займається благодійністю. Зокрема, чоловік підтримує спорт на Волині, є віце-президентом МФК «Дім Фасадів». Він зізнається, що його цікавить спорт та розвиток молоді, тому він не міг відмовити спортсменам, які опинилися у складній ситуації.

«Ми погодились, бо вміємо підтримувати. Вони втратили основного спонсора. Тут можливими були лише два варіанти: або вони пропадуть, або ми їм допоможемо. Ми обрали друге. Плануємо довготривалу співпрацю із хлопцями. Це дуже потужна команда, їх треба розвивати. Хочемо, аби вони представляли честь Волинської області в Україні», - каже Андрій Ковальчук.

Команда «Дім Фасадів» стала чемпіоном першої ліги з футзалу у Волинській області*

Команда «Дім Фасадів» стала чемпіоном першої ліги з футзалу у Волинській області*

Команда «Дім Фасадів» стала чемпіоном першої ліги з футзалу у Волинській області*


Чоловік має багато планів. Вже зовсім скоро він разом із відомою телеведучою Луїзою Киримовою дасть старт діяльності благодійного фонду «Турбота PRO». Він буде розвивати багато напрямків, зокрема і спорт.

«Цьогоріч він буде дуже потужно працювати. Буде багато цікавих напрямків, спорт – у тому числі. Основний – це, звісно, допомога людям», - анонсує генеральний директор будівельної компанії «Дім фасадів».

Команда «Дім Фасадів» стала чемпіоном першої ліги з футзалу у Волинській області*

Команда «Дім Фасадів» стала чемпіоном першої ліги з футзалу у Волинській області*

Команда «Дім Фасадів» стала чемпіоном першої ліги з футзалу у Волинській області*

Команда «Дім Фасадів» стала чемпіоном першої ліги з футзалу у Волинській області*

Команда «Дім Фасадів» стала чемпіоном першої ліги з футзалу у Волинській області*

Команда «Дім Фасадів» стала чемпіоном першої ліги з футзалу у Волинській області*

Команда «Дім Фасадів» стала чемпіоном першої ліги з футзалу у Волинській області*

Команда «Дім Фасадів» стала чемпіоном першої ліги з футзалу у Волинській області*

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Теги: Дім фасадів, спорт, футзал, Андрій Ковальчук, Ігор Кравчук, Волинь, благодійність
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