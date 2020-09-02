У центральному парку Луцька на вихідних відбудеться фестиваль снігових скульптур

У суботу, 20 лютого, в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки відбудеться зимовий пленер “Снігова скульптура”.Про це повідомляє Луцька міська рада.На центральній алеї ще минулих вихідних підготували снігові куби, а для представників творчих груп закупили увесь необхідний реманент. Над виготовленням скульптур впродовж 20 та 21 лютого працюватимуть 10 команд. До складу кожної увійшли студенти вищих навчальних закладів, що у нашому місті, учні та викладачі художньої школи, творчої студії “Чарівний пензлик”. Підсумки пленеру підіб’ють 21 лютого, у неділю, о 13 годині.У цей же недільний день на лучан та гостей міста чекає ще безліч цікавих спортивних, рухливих та пізнавальних заходів. Зокрема, о 12 годині відбудеться загальноміська акція “Ранкова гімнастика”. А о 12.30 год. розпочнуться “Перегони на санчатах” “Веселі старти”.О 15 годині - відкритий чемпіонат з лижних гонок на призи Луцького міського голови. Лижники стартуватимуть та фінішуватимуть біля центрального входу в парк.На мультифункціональному майданчику, що на вулиці Глушець, починаючи з 12.30, відбуватимуться змагання з флорболу, спортивні естафети та зимові розваги. 21 лютого о 13 годині на території “Луцької Венеції” - “Венеціанські наукові пікніки”.У соціальних мережах фейсбук та інстаграм на сторінці департаменту сім’ї, молоді та спорту з 19 по 26 лютого відбуватиметься онлайн-флешмоб “Сніжний зимовий Луцьк”."Кожен, хто надихнувся зимовою красою рідного міста, може долучитися до цього заходу, опублікувавши своє фото чи відео засніженого Луцька із хештегом #Сніжний_зимовий_Луцьк", - йдеться у повідомленні.Від суботи, 20 лютого, до 24 лютого на Театральному майдані Луцька скульпторстворюватиме скульптурну композицію у рамках пленеру “Снігова скульптура”. Вона буде присвячена 150-річчю від дня народження відомої української письменниці, нашої землячки Лесі Українки.Протягом наступного тижня лучани та гості міста зможуть помилуватися зимовим вернісажем із снігових скульптур на центральній алеї парку.Заходи організовані Луцькою міської радою за сприяння фонду Ігоря Палиці “Тільки разом”.