Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 19 лютого





Про це повідомляє Волиснький гідрометцентр.



Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області: вночі 19-24º морозу, вдень 2-7º морозу



За даними sinoptik, у Луцьку завтра, у п'ятницю, буде змарна погода. Хмари закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Ввечері очікується сніг. Температура повітря: вночі 19-21º морозу, вдень 5-7º морозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 19 лютого, очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. На дорогах - ожеледиця.Про це повідомляє Волиснький гідрометцентр.Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області: вночі 19-24º морозу, вдень 2-7º морозуЗа даними sinoptik, у Луцьку завтра, у п'ятницю, буде змарна погода. Хмари закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Ввечері очікується сніг. Температура повітря: вночі 19-21º морозу, вдень 5-7º морозу.

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