Через прорив на водогоні деякі будинку у Луцьку ще добу будуть без води

Ольга Федоренко.



На місці аварії на вулиці Сухомлинського працюють ремонтні бригад: робочі задіяли три самоскиди і два екскаватори.



Як розповів майстер комунального підприємства Микола Антонюк, порив стався напередодні на глибині понад чотири метри. Зі слів чоловіка, у трубі – дірка, яку повинен заварити зварювальник. Каже: як тільки це зроблять, на цій ділянці відкриють воду.



Зі слів першого заступника директора Луцькводоканалу Святослава Дмитроци, ремонтні роботи тут завершили сьогодні, 18 лютого. Із його слів, під час подачі води фахівці виявили пошкодження труби в іншому місці, тому ремонтні роботи продовжаться на один день. Після цього водопостачання відновлять у повному обсязі, каже посадовець.



Нагадаємо, на початку лютого мешканці 20 багатоквартирних будинків на проспекті Соборності та на вулицях Домни Гордіюк і Наливайка опинилися без тепла в оселях і гарячої води. Комунальники зазначали – стався прорив на ділянці трубопроводу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Три багатоквартирні будинки у Луцьку на вулиці Сухомлинського, Гончара і проспекті Соборності залишатимуться без водопостачання до 19 лютого, розповіла Суспільному речниця "Луцькводоканалу"На місці аварії на вулиці Сухомлинського працюють ремонтні бригад: робочі задіяли три самоскиди і два екскаватори.Як розповів майстер комунального підприємства, порив стався напередодні на глибині понад чотири метри. Зі слів чоловіка, у трубі – дірка, яку повинен заварити зварювальник. Каже: як тільки це зроблять, на цій ділянці відкриють воду.Зі слів першого заступника директора Луцькводоканалу, ремонтні роботи тут завершили сьогодні, 18 лютого. Із його слів, під час подачі води фахівці виявили пошкодження труби в іншому місці, тому ремонтні роботи продовжаться на один день. Після цього водопостачання відновлять у повному обсязі, каже посадовець.Нагадаємо, на початку лютого мешканці 20 багатоквартирних будинків на проспекті Соборності та на вулицях Домни Гордіюк і Наливайка опинилися без тепла в оселях і гарячої води. Комунальники зазначали – стався прорив на ділянці трубопроводу.

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