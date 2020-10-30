Котлети не смажать, а запікають та менше солодощів: у волинській школі змінюють харчування для учнів





Перевірила зміни у харчуванні у Володимир-Волинській ЗОШ №5 журналістка газети Тетяна Ізотова.



У нещодавно відремонтованій їдальні ЗОШ №5 ім. Анатолія Кореневського смачно пахне приготовленим сніданком – у меню тушкована картопля з м’ясом, салат з капусти та компот із сухофруктів. Вправні кухарі, котрі працюють у шкільній їдальні не один десяток років, швидко наповнюють порційні тарілки і розставляють їх по столах, адже вже за мить сюди забіжуть учні 3-х та 4-х класів, чия черга харчуватись підійшла саме на цій перерві. І немає нічого кращого для працівниць їдальні, як спостерігати за спорожнілими тарілками, адже це справжній комплімент їхній роботі.



– Ми завжди старались, аби дітям було смачно і з їдальні вони виходили ситими і задоволеними, – зазначає Людмила Токова, котра працює в шкільній їдальні понад 40 років, а останні 10 надає послуги як підприємиця, – але після подорожчання харчування до 19 гривень, урізноманітнили меню, збільшили кількість салатів та даємо більші порції м’яса і риби. Тепер, згідно з новими нормами, у школі заборонено годувати дітей сосисками та ковбасами, тож замінюємо їх на більш корисні продукти. Технологія приготування також змінилась – до прикладу, котлети вже не смажимо, а запікаємо, так само, як і сирники, які цього року уперше з’явились у меню.





Іще одну нову страву, яку цього року вперше почали готувати у п’ятій школі, перейняли з рецептів кулінара Євгена Клопотенка, – макарони з сиром. Страва дуже присмакувала дітям, котрі перебувають у школі на заняттях у групі подовженого дня. Як пояснила директорка Ірина Костюк, меню сніданків у всіх школах міста зараз приблизно однакове, адже затверджується воно централізовано у місцевому управлінні освіти разом із підприємцями, котрі орендують їдальні. А от із харчуванням групи подовженого дня кухарі мають змогу більше експериментувати.



Класовод 3-Б Світлана Гнатюк, котра саме привела учнів до їдальні, зазначила, що більшість дітей залюбки їдять приготовані шкільними кухарями страви, але, звісно, буває таке, що хтось із учнів не любить котрийсь із продуктів. Рідко щось лишається у тарілках дітей, коли на сніданок дають картоплю, макарони, сирники та млинці, а трохи менше люблять пшеничну кашу та підливу. Всі діти у 3-Б охоплені гарячим харчуванням, каже вчителька, адже його якістю задоволені і діти, і батьки.





Доки одні діти їдять гарячий сніданок, частина учнів, як правило старших класів, стоять у черзі до шкільного буфету, асортимент котрого помітно збіднів, адже з нього вилучили усю «заборонену» продукцію: кондитерські вироби, які містять більше 10 грамів цукру на 100 грамів продукції, снеки із вмістом солі 0,12 грама на 100 грамів продукту, вироби з підсилювачами смаку, ароматизаторами, барвниками, кремом, і звісно ж, ковбасні вироби, у тому числі улюблений багатьма фастфуд – сосиска у тісті. Тож нині на полицях буфету – булочки, печиво, соломка, вафлі, що підпадають під стандарти, а також соки, негазована вода та фрукти. І навіть компот кухарі тепер варять такий, щоб вміст цукру не перевищував дозволену норму. Людмила Павлівна каже, що діти це помітили одразу, адже звикли до більш солодкого смаку.



– На жаль, не завжди вдається простежити, щоб діти не вживали у школі «заборонених» продуктів. Тому зараз на великій перерві зачиняємо двері у школі, через які учні старших класів бігають до магазинів, що знаходяться поруч. Тим паче, що бували випадки, коли батьки ставили претензії за те, що дитина прийшла зі школи із болем у животі, мовляв, через те, що поїла у їдальні. Але я сама щодня харчуюсь тими ж самими стравами, що і діти, і можу запевнити, що все, що зготували наші кухарі, смачне, свіже та доброякісне, – запевняє директорка Ірина Костюк.





Наразі підприємець Людмила Токова працює згідно з меню, яке розроблене на зимовий період і змінюється кожні два тижні – майже щодня дітей харчують салатами, макаронами, гречкою, картоплею на гарнір, різноманітними м’ясними та рибними основними стравами, пловом, сирниками, печенею. Для групи подовженого дня готують перші страви, рагу, оладки з варенням, млинці з сиром або маком. До речі, для дітей, які за станом здоров’я мусять дотримуватись певної дієти, кухарі згідні готувати окремі страви, але для цього потрібна довідка лікаря із чіткими рекомендаціями щодо продуктів харчування.



– Поки що ми не копіюємо усі страви Євгена Клопотенка, а дещо пробуємо, аби поступово урізноманітнити меню і зробити його таким, щоб подобалось дітям. Бо бачимо, як колеги у Нововолинську приготували солодкий плов за рецептом Клопотенка, який більшість дітей не захотіли їсти. У майбутньому плануємо організовувати харчування за принципом «швецького столу», аби в учнів був вибір із кількох страв, – ділиться своїми намірами очільниця навчального закладу.



За словами начальника управління освіти, молоді та спорту В’ячеслава Петрука, якість харчування у школах і раніше контролювалась Держпродспоживслужбою, проте зараз меню відкоригували відповідно до нових санітарних норм. Під час об’їзду навчальних закладів, який днями здійснювали спеціалісти контролюючої установи, були відібрані проби страв на калорії і бактерії, жодних відхилень від норми не виявили.





Щодо меню, то до рецептів Клопотенка володимирські школи ставляться обережно, зазначає В’ячеслав Петрук, адже коли детально їх проаналізували, то виявили у деяких рецептурах заборонені новими санітарними вимогами продукти. Та й за досвідом сусіднього Нововолинська, де почали готувати таке меню, близько чверті приготованого доводиться викидати, бо діти відмовляються їсти такі страви.



– Незалежно від змін у санітарному регламенті, харчування у шкільних їдальнях у місті з року у рік поліпшується. Сприяє цьому і те, що зміцнюється матеріальна база шкіл, ремонтуються харчоблоки, завдяки чому вдається і меню урізноманітнювати, і якість приготування підвищувати, та й просто тепер там значно приємніше знаходитись, – зазначив очільник управління освіти.



«Краще один раз спробувати, аніж сто разів почути», – каже шкільний шеф-повар і припрошує до столу, аби пригостити тушкованою картоплею з м’ясом. Куштую і переконуюсь, що страва дуже смачна і приготована, як кажуть, «як для себе». Тож, думаю, батьки можуть бути цілком спокійними, довіряючи харчування своєї дитини шкільним кухарям.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У перші дні навчання після січневого локдауну у школах Володимира-Волинського ввели нововведення у харчуванні учнів: забрали напівфабрикати (сосиски та ковбаси) та додали у меню сирники та макарони за рецептами Євгенія Клопотенка, таким чином виконуються вимоги нового санітарного регламенту щодо якості шкільного харчування.Перевірила зміни у харчуванні у Володимир-Волинській ЗОШ №5 журналістка газети “Слово правди” У нещодавно відремонтованій їдальні ЗОШ №5 ім. Анатолія Кореневського смачно пахне приготовленим сніданком – у меню тушкована картопля з м’ясом, салат з капусти та компот із сухофруктів. Вправні кухарі, котрі працюють у шкільній їдальні не один десяток років, швидко наповнюють порційні тарілки і розставляють їх по столах, адже вже за мить сюди забіжуть учні 3-х та 4-х класів, чия черга харчуватись підійшла саме на цій перерві. І немає нічого кращого для працівниць їдальні, як спостерігати за спорожнілими тарілками, адже це справжній комплімент їхній роботі.– Ми завжди старались, аби дітям було смачно і з їдальні вони виходили ситими і задоволеними, – зазначає, котра працює в шкільній їдальні понад 40 років, а останні 10 надає послуги як підприємиця, – але після подорожчання харчування до 19 гривень, урізноманітнили меню, збільшили кількість салатів та даємо більші порції м’яса і риби. Тепер, згідно з новими нормами, у школі заборонено годувати дітей сосисками та ковбасами, тож замінюємо їх на більш корисні продукти. Технологія приготування також змінилась – до прикладу, котлети вже не смажимо, а запікаємо, так само, як і сирники, які цього року уперше з’явились у меню.Іще одну нову страву, яку цього року вперше почали готувати у п’ятій школі, перейняли з рецептів кулінара Євгена Клопотенка, – макарони з сиром. Страва дуже присмакувала дітям, котрі перебувають у школі на заняттях у групі подовженого дня. Як пояснила директорка Ірина Костюк, меню сніданків у всіх школах міста зараз приблизно однакове, адже затверджується воно централізовано у місцевому управлінні освіти разом із підприємцями, котрі орендують їдальні. А от із харчуванням групи подовженого дня кухарі мають змогу більше експериментувати.Класовод 3-Б, котра саме привела учнів до їдальні, зазначила, що більшість дітей залюбки їдять приготовані шкільними кухарями страви, але, звісно, буває таке, що хтось із учнів не любить котрийсь із продуктів. Рідко щось лишається у тарілках дітей, коли на сніданок дають картоплю, макарони, сирники та млинці, а трохи менше люблять пшеничну кашу та підливу. Всі діти у 3-Б охоплені гарячим харчуванням, каже вчителька, адже його якістю задоволені і діти, і батьки.Доки одні діти їдять гарячий сніданок, частина учнів, як правило старших класів, стоять у черзі до шкільного буфету, асортимент котрого помітно збіднів, адже з нього вилучили усю «заборонену» продукцію: кондитерські вироби, які містять більше 10 грамів цукру на 100 грамів продукції, снеки із вмістом солі 0,12 грама на 100 грамів продукту, вироби з підсилювачами смаку, ароматизаторами, барвниками, кремом, і звісно ж, ковбасні вироби, у тому числі улюблений багатьма фастфуд – сосиска у тісті. Тож нині на полицях буфету – булочки, печиво, соломка, вафлі, що підпадають під стандарти, а також соки, негазована вода та фрукти. І навіть компот кухарі тепер варять такий, щоб вміст цукру не перевищував дозволену норму. Людмила Павлівна каже, що діти це помітили одразу, адже звикли до більш солодкого смаку.– На жаль, не завжди вдається простежити, щоб діти не вживали у школі «заборонених» продуктів. Тому зараз на великій перерві зачиняємо двері у школі, через які учні старших класів бігають до магазинів, що знаходяться поруч. Тим паче, що бували випадки, коли батьки ставили претензії за те, що дитина прийшла зі школи із болем у животі, мовляв, через те, що поїла у їдальні. Але я сама щодня харчуюсь тими ж самими стравами, що і діти, і можу запевнити, що все, що зготували наші кухарі, смачне, свіже та доброякісне, – запевняє директоркаНаразі підприємець Людмила Токова працює згідно з меню, яке розроблене на зимовий період і змінюється кожні два тижні – майже щодня дітей харчують салатами, макаронами, гречкою, картоплею на гарнір, різноманітними м’ясними та рибними основними стравами, пловом, сирниками, печенею. Для групи подовженого дня готують перші страви, рагу, оладки з варенням, млинці з сиром або маком. До речі, для дітей, які за станом здоров’я мусять дотримуватись певної дієти, кухарі згідні готувати окремі страви, але для цього потрібна довідка лікаря із чіткими рекомендаціями щодо продуктів харчування.– Поки що ми не копіюємо усі страви Євгена Клопотенка, а дещо пробуємо, аби поступово урізноманітнити меню і зробити його таким, щоб подобалось дітям. Бо бачимо, як колеги у Нововолинську приготували солодкий плов за рецептом Клопотенка, який більшість дітей не захотіли їсти. У майбутньому плануємо організовувати харчування за принципом «швецького столу», аби в учнів був вибір із кількох страв, – ділиться своїми намірами очільниця навчального закладу.За словами начальника управління освіти, молоді та спорту, якість харчування у школах і раніше контролювалась Держпродспоживслужбою, проте зараз меню відкоригували відповідно до нових санітарних норм. Під час об’їзду навчальних закладів, який днями здійснювали спеціалісти контролюючої установи, були відібрані проби страв на калорії і бактерії, жодних відхилень від норми не виявили.Щодо меню, то до рецептів Клопотенка володимирські школи ставляться обережно, зазначає В’ячеслав Петрук, адже коли детально їх проаналізували, то виявили у деяких рецептурах заборонені новими санітарними вимогами продукти. Та й за досвідом сусіднього Нововолинська, де почали готувати таке меню, близько чверті приготованого доводиться викидати, бо діти відмовляються їсти такі страви.– Незалежно від змін у санітарному регламенті, харчування у шкільних їдальнях у місті з року у рік поліпшується. Сприяє цьому і те, що зміцнюється матеріальна база шкіл, ремонтуються харчоблоки, завдяки чому вдається і меню урізноманітнювати, і якість приготування підвищувати, та й просто тепер там значно приємніше знаходитись, – зазначив очільник управління освіти.«Краще один раз спробувати, аніж сто разів почути», – каже шкільний шеф-повар і припрошує до столу, аби пригостити тушкованою картоплею з м’ясом. Куштую і переконуюсь, що страва дуже смачна і приготована, як кажуть, «як для себе». Тож, думаю, батьки можуть бути цілком спокійними, довіряючи харчування своєї дитини шкільним кухарям.

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