У Києві 15-річний підліток наковтався таблеток: його госпіталізували
Сьогодні, 21:36
У столиці 15-річного підлітка госпіталізували до лікарні з отруєнням пігулками.
Про це повідомляє ТСН.
Зазначається, що вранці 18 лютого 15-річного хлопця доставили в лікарню "Охмадит" з дому. За словами лікарів, хлопець наковтався пігулок. Які саме були пігулки – медики поки не називають.
Як повідомляють лікарі, наразі стан хлопця стабільний і загрози життя немає.
Нагадаємо, в місті Боярка на Київщині дві семикласниці отруїлися медичним препаратом “Дротаверин”.
“У нас останні два роки цифри залишаються постійними – 60 дітей. З початку цього року ми вже прийняли 25. І це тільки верхівка, тому що ми приймаємо виключно отруєння. Ми вже виконали свою річну норму хворих з суїцидальними настроями”, – зазначив завідувач відділення інтенсивної терапії гострих інтоксикацій НДСЛ Охматдит Олександр Урін.
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Про це повідомляє ТСН.
Зазначається, що вранці 18 лютого 15-річного хлопця доставили в лікарню "Охмадит" з дому. За словами лікарів, хлопець наковтався пігулок. Які саме були пігулки – медики поки не називають.
Як повідомляють лікарі, наразі стан хлопця стабільний і загрози життя немає.
Нагадаємо, в місті Боярка на Київщині дві семикласниці отруїлися медичним препаратом “Дротаверин”.
“У нас останні два роки цифри залишаються постійними – 60 дітей. З початку цього року ми вже прийняли 25. І це тільки верхівка, тому що ми приймаємо виключно отруєння. Ми вже виконали свою річну норму хворих з суїцидальними настроями”, – зазначив завідувач відділення інтенсивної терапії гострих інтоксикацій НДСЛ Охматдит Олександр Урін.
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