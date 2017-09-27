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У Києві 15-річний підліток наковтався таблеток: його госпіталізували

У Києві 15-річний підліток наковтався таблеток: його госпіталізували
У столиці 15-річного підлітка госпіталізували до лікарні з отруєнням пігулками.

Про це повідомляє ТСН.

Зазначається, що вранці 18 лютого 15-річного хлопця доставили в лікарню "Охмадит" з дому. За словами лікарів, хлопець наковтався пігулок. Які саме були пігулки – медики поки не називають.

Як повідомляють лікарі, наразі стан хлопця стабільний і загрози життя немає.

Нагадаємо, в місті Боярка на Київщині дві семикласниці отруїлися медичним препаратом “Дротаверин”.

“У нас останні два роки цифри залишаються постійними – 60 дітей. З початку цього року ми вже прийняли 25. І це тільки верхівка, тому що ми приймаємо виключно отруєння. Ми вже виконали свою річну норму хворих з суїцидальними настроями”, – зазначив завідувач відділення інтенсивної терапії гострих інтоксикацій НДСЛ Охматдит Олександр Урін.

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Теги: пігулки, госпіталізація, таблетки, підліток, отруєння
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