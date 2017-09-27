У Києві 15-річний підліток наковтався таблеток: його госпіталізували





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Зазначається, що вранці 18 лютого 15-річного хлопця доставили в лікарню "Охмадит" з дому. За словами лікарів, хлопець наковтався пігулок. Які саме були пігулки – медики поки не називають.



Як повідомляють лікарі, наразі стан хлопця стабільний і загрози життя немає.



Нагадаємо, в місті Боярка на Київщині



“У нас останні два роки цифри залишаються постійними – 60 дітей. З початку цього року ми вже прийняли 25. І це тільки верхівка, тому що ми приймаємо виключно отруєння. Ми вже виконали свою річну норму хворих з суїцидальними настроями”, – зазначив завідувач відділення інтенсивної терапії гострих інтоксикацій НДСЛ Охматдит Олександр Урін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У столиці 15-річного підлітка госпіталізували до лікарні з отруєнням пігулками.Про це повідомляє ТСН Зазначається, що вранці 18 лютого 15-річного хлопця доставили в лікарню "Охмадит" з дому. За словами лікарів, хлопець наковтався пігулок. Які саме були пігулки – медики поки не називають.Як повідомляють лікарі, наразі стан хлопця стабільний і загрози життя немає.Нагадаємо, в місті Боярка на Київщині дві семикласниці отруїлися медичним препаратом “Дротаверин” “У нас останні два роки цифри залишаються постійними – 60 дітей. З початку цього року ми вже прийняли 25. І це тільки верхівка, тому що ми приймаємо виключно отруєння. Ми вже виконали свою річну норму хворих з суїцидальними настроями”, – зазначив завідувач відділення інтенсивної терапії гострих інтоксикацій НДСЛ Охматдит Олександр Урін.

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