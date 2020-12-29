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Старі ціни на житло «Інвестора» – лише до 1 березня*

Старі ціни на житло «Інвестора» – лише до 1 березня*
До кінця лютого квартири у житлових комплексах Будівельної компанії «Інвестор» можна придбати за старою ціною та акційними пропозиціями, адже з 1 березня - планове підняття цін.

Умови на купівлю квартир, які діють зараз:

ЖК «Амстердам» (с. Струмівка)
Ціна кв.м тут становить 16 500 грн.
Також діє декілька спеціальних пропозицій:
- знижена ціна на 1 та 2 спальні квартири. Загальна вартість від 23 000 доларів.
- перший внесок на 1-спальні квартири лише 10% та можливість відтермінування платежів на 22 місяці!

Старі ціни на житло «Інвестора» – лише до 1 березня*

ЖК «Супернова» (м. Луцьк, вул. Супутника 6а)
Спеціальна пропозиція діє на 3-кімнатну компактну квартиру площею 76,13 м2.
Ціна від 17 000 грн.м2.
Перший внесок від 10.
Відтермінування платежів до 16 місяців.

ЖК «Парковий квартал» (м. Ковель, вул. Глібова 6а)
Спеціальна ціна за умови 100% оплати - 12 500 грн.м2.
У третьому будинку залишилося лише 2 однокімнатні та 4 двокімнатні квартири.

За детальнішою інформацією звертайтесь у відділ продажів:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх),
вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
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Теги: Інвестор, Супернова, Амстердам, Парковий квартал
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